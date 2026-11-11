Às vésperas das eleições, Espanha vive primeira greve geral em 14 anos com grita por moradia

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A Espanha é palco de uma greve geral crucial, com bloqueios de estradas e redução do transporte público, em protesto contra a crise da habitação e a perda de poder aquisitivo. A paralisação ocorre a duas semanas das eleições e reflete uma onda de insatisfação que exige respostas urgentes do governo.

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Com bloqueios de estradas e redução do transporte público, a Espanha iniciou nesta quarta-feira, 11, uma greve geral contra a crise da habitação e a perda de poder aquisitivo, a duas semanas das eleições nas quais o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, tenta manter o poder.

A adesão à paralisação, a primeira desde 2012, é “muito relevante” em alguns setores, segundo os sindicatos, embora a principal entidade patronal do país a considere “baixa”. O ponto alto do dia é esperado para a tarde, quando estão previstos atos em Madri, Barcelona e outras grandes cidades.

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Nas primeiras horas da manhã, manifestantes com uma grande faixa convocando à “greve geral” bloquearam uma estrada de acesso à capital espanhola, que, como outras metrópoles, sofreu perturbações no trânsito. Em Barcelona, onde se viam pichações nas ruas em apoio à paralisação, o metrô circulou com 25% da capacidade nas primeiras horas e não prestará serviço até o início da tarde, informou a gestora do transporte público metropolitano.

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“A participação na greve foi desigual, como já prevíamos, com uma forte adesão na costa cantábrica, no Mediterrâneo, na Catalunha e na Andaluzia, e principalmente nas zonas costeiras, onde temos mais pressão sobre a habitação”, avaliou Rafael Espartero, vice-secretário-geral do Departamento Interno do sindicato UGT.

Para a CEOE, a principal organização patronal espanhola, o impacto é muito mais discreto. “Observa-se uma baixa adesão à greve na maioria dos setores e, em todo caso, um pouco mais elevada em áreas e setores mais sindicalizados”, avaliou em comunicado.

Protestos por moradia

Os principais sindicatos convocaram esta greve na esteira dos protestos por moradia assessível, que começaram no final de outubro. O movimento, liderado pela juventude, ocorre em meio a manifestações da Geração Z por toda a Europa, protagonizadas pela França.

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O estopim na Espanha foi o despejo, em setembro, de Maricarmen Abascal, uma aposentada madrilena de 87 anos que faleceu poucos dias depois. A idosa viu seu aluguel subir 275% de um dia para o outro.

“Já acabou o tempo dos políticos, já não podemos esperar mais. O modelo de moradia neste país tem que mudar”, afirmou nesta quarta-feira, na televisão estatal, Valeria Racu, porta-voz do Sindicato de Inquilinas, por trás de ações como o acampamento de protesto na praça Puerta del Sol, no coração de Madri. As tendas ocuparam o local por mais de um mês, antes de serem desmontadas pela polícia.

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Quando um pacote de medidas sobre a moradia proposto por Sánchez foi barrado no Parlamento, o premiê socialista antecipou as eleições inicialmente previstas para 2027.

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“Esta não é uma greve contra ninguém, mas a favor de que todas as administrações ofereçam respostas comuns a um problema real que existe, que é o acesso à moradia”, afirmou Sánchez no domingo ao jornal La Vanguardia.

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O salário bruto espanhol alcança uma média de cerca de 2.460 euros mensais (pouco mais de R$ 15 mil) em 14 pagamentos, enquanto o aluguel de um apartamento de 50 m² em Madri custava, em média, 1.170 euros por mês em outubro (cerca de R$ 7.300), segundo o portal Idealista. Isso representa quase a metade do salário bruto médio, uma proporção muito distante dos 30% que órgãos públicos e especialistas costumam recomendar.

(Com informações da AFP)