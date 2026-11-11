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Às vésperas das eleições, Espanha vive primeira greve geral em 14 anos com grita por moradia

Paralisação ocorre na esteira de protestos contra a crise habitacional e alta do custo de vida no país, em teste para primeiro-ministro Pedro Sánchez

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 09h21
Manifestantes em protesto, com uma mulher de bandana preta e cabelo cacheado no centro, braço erguido e boca aberta, expressando emoção. À esquerda, um homem de boné branco e jaqueta azul também grita, com o braço levantado segurando chaves. À direita, outra mulher com óculos de natação na cabeça e jaqueta cinza levanta o braço, segurando um objeto e um cartaz laranja que diz 11/11 CERRADO POR HUELGA GENERAL. Pessoas e guarda-chuvas pretos ao fundo, sob um céu nublado.
Manifestantes vão às ruas de Madri, Espanha, durante uma greve geral nacional motivada pela crise habitacional. 11/11/2026 -  (Oscar del Pozo/AFP)
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Às vésperas das eleições, Espanha vive primeira greve geral em 14 anos com grita por moradia Priorize VEJA no Google

Com bloqueios de estradas e redução do transporte público, a Espanha iniciou nesta quarta-feira, 11, uma greve geral contra a crise da habitação e a perda de poder aquisitivo, a duas semanas das eleições nas quais o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, tenta manter o poder.

A adesão à paralisação, a primeira desde 2012, é “muito relevante” em alguns setores, segundo os sindicatos, embora a principal entidade patronal do país a considere “baixa”. O ponto alto do dia é esperado para a tarde, quando estão previstos atos em Madri, Barcelona e outras grandes cidades.

+ Explosão de protestos na Espanha escancara efeitos da profunda crise habitacional das metrópoles

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Nas primeiras horas da manhã, manifestantes com uma grande faixa convocando à “greve geral” bloquearam uma estrada de acesso à capital espanhola, que, como outras metrópoles, sofreu perturbações no trânsito. Em Barcelona, onde se viam pichações nas ruas em apoio à paralisação, o metrô circulou com 25% da capacidade nas primeiras horas e não prestará serviço até o início da tarde, informou a gestora do transporte público metropolitano.

Manifestantes seguram cartazes Huelga General (Greve Geral) com punho erguido, enfrentando policiais espanhóis em rua urbana chuvosa.
Manifestantes em Madri protestam diante de um cordão policial durante uma greve geral nacional motivada pela crise habitacional na Espanha. 11/11/2026 – (Javier Soriano/AFP)
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“A participação na greve foi desigual, como já prevíamos, com uma forte adesão na costa cantábrica, no Mediterrâneo, na Catalunha e na Andaluzia, e principalmente nas zonas costeiras, onde temos mais pressão sobre a habitação”, avaliou Rafael Espartero, vice-secretário-geral do Departamento Interno do sindicato UGT.

Para a CEOE, a principal organização patronal espanhola, o impacto é muito mais discreto. “Observa-se uma baixa adesão à greve na maioria dos setores e, em todo caso, um pouco mais elevada em áreas e setores mais sindicalizados”, avaliou em comunicado.

Protestos por moradia

Os principais sindicatos convocaram esta greve na esteira dos protestos por moradia assessível, que começaram no final de outubro. O movimento, liderado pela juventude, ocorre em meio a manifestações da Geração Z por toda a Europa, protagonizadas pela França.

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O estopim na Espanha foi o despejo, em setembro, de Maricarmen Abascal, uma aposentada madrilena de 87 anos que faleceu poucos dias depois. A idosa viu seu aluguel subir 275% de um dia para o outro.

“Já acabou o tempo dos políticos, já não podemos esperar mais. O modelo de moradia neste país tem que mudar”, afirmou nesta quarta-feira, na televisão estatal, Valeria Racu, porta-voz do Sindicato de Inquilinas, por trás de ações como o acampamento de protesto na praça Puerta del Sol, no coração de Madri. As tendas ocuparam o local por mais de um mês, antes de serem desmontadas pela polícia.

Mulher de camiseta branca segura cartaz com a frase Casas sin familias, familias sin casas??? em protesto, rodeada por outras pessoas em manifestação
Manifestante em Barcelona segura cartaz com a frase “casas sem família, famílias sem casa” durante protesto para denunciar crise habitacional na Espanha. 28/09/2026 (JOSEP LAGO/AFP)
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Quando um pacote de medidas sobre a moradia proposto por Sánchez foi barrado no Parlamento, o premiê socialista antecipou as eleições inicialmente previstas para 2027.

+ Sete países europeus convocam protestos contra alto custo de vida

“Esta não é uma greve contra ninguém, mas a favor de que todas as administrações ofereçam respostas comuns a um problema real que existe, que é o acesso à moradia”, afirmou Sánchez no domingo ao jornal La Vanguardia.

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O salário bruto espanhol alcança uma média de cerca de 2.460 euros mensais (pouco mais de R$ 15 mil) em 14 pagamentos, enquanto o aluguel de um apartamento de 50 m² em Madri custava, em média, 1.170 euros por mês em outubro (cerca de R$ 7.300), segundo o portal Idealista. Isso representa quase a metade do salário bruto médio, uma proporção muito distante dos 30% que órgãos públicos e especialistas costumam recomendar.

(Com informações da AFP)

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