As sinalizações positivas do governo Trump ao Brasil após a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro

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O governo Trump manterá diálogo com o Brasil após a vitória de Lula, confirmou o secretário de Estado Marco Rubio. Ele ressaltou a importância de solucionar impasses como a nomeação do embaixador americano em Brasília e divergências comerciais para que as relações bilaterais avancem, com contatos diplomáticos em fóruns globais.

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O governo de Donald Trump continuará dialogando com o Brasil após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. A confirmação foi feita na segunda-feira 9 pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante encontro do G7 em Paris, acompanhada de cobranças sobre a embaixada e divergências no setor comercial.

Como fica a postura dos EUA após o resultado eleitoral?

Segundo Marco Rubio, o governo dos Estados Unidos continuará lidando normalmente com as autoridades brasileiras sob o comando do presidente eleito. O secretário enfatizou que os contatos diplomáticos entre os dois países serão mantidos no novo cenário político. Contudo, Rubio ponderou que a evolução pragmática das relações bilaterais dependerá da capacidade de ambos os governos em solucionar temas pendentes, incluindo discordâncias em áreas econômicas e a formalização de nomes diplomáticos em Brasília.

Quais condições foram colocadas para a relação avançar?

O representante da diplomacia americana apontou a concessão de agrément para Danny Perez como exigência central para o andamento dos acordos. Marco Rubio classificou a falta de embaixador americano em Brasília como um desequilíbrio insustentável em relação à presença do embaixador brasileiro em Washington. Na avaliação do secretário, a resolução desse impasse diplomático, somada ao ajuste de divergências comerciais entre as nações, é premissa obrigatória para que a relação multilateral atinja progresso concreto.

Os desafios do governo Lula 4

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O que esperar do diálogo diplomático em encontros globais?

As declarações concedidas a jornalistas na França indicam que o diálogo prosseguirá de forma contínua em fóruns internacionais. Marco Rubio confirmou que a aproximação com a equipe brasileira ocorre sempre que há coincidência de agendas, como no encontro do G7. O secretário americano reiterou que manterá contato direto com o ministro Mauro Vieira para tratar dos assuntos que afetam a política externa e o intercâmbio comercial entre os governos dos dois países.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.