Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin realizam um histórico encontro trilateral na cidade chinesa de Shenzhen nesta quinta-feira, 19. A reunião entre os líderes de Estados Unidos, China e Rússia deve discutir questões como os atuais conflitos mundiais, o arsenal nuclear global, a inteligência artificial e a relação entre as potências, entre outros assuntos.

PRIMEIRAS DECLARAÇÕES

Depois de posar para fotos, os governantes das três potências se sentaram em volta de uma enorme mesa para a reunião. Nas primeiras declarações do encontro, Xi Jinping falou sobre a necessidade de China, EUA e Rússia “darem um bom exemplo” na busca pela paz e pela estabilidade mundial.

“Como grandes potências mundiais e membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, nossos três países devem dar um bom exemplo, cooperar para enfrentar os desafios globais, salvaguardar conjuntamente a paz e a estabilidade mundiais e dar contribuições maiores ao progresso da humanidade”, afirmou Xi.

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Vladimir Putin declarou que os três têm “responsabilidade compartilhada” pela manutenção da paz e citou a busca pela resolução do conflito na Ucrânia. “Nossos países têm muitos interesses convergentes quando se trata da resolução de conflitos regionais, incluindo, é claro, o conflito na Ucrânia”, afirmou o presidente russo. Ele acrescentou que os três países têm uma “responsabilidade compartilhada pela manutenção da paz e da segurança internacionais” e que as discussões a portas fechadas também abordariam a segurança alimentar e energética — ambas afetadas pelas guerras no Irã e na Ucrânia.

Donald Trump, por sua vez, afirmou que as três nações estão em uma “posição única” para discutir a redução do arsenal nuclear global. “Como, de longe, as três maiores potências nucleares do mundo, os Estados Unidos, a Rússia e a China estão em uma posição única para discutir como reduzir o número de armas nucleares no planeta e também diminuir o risco de que essas armas venham a ser utilizadas”, afirmou, acrescentando, porém, que promover essas reduções é “algo muito difícil de fazer”.

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(Com AFP)

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