Às portas do inferno: os perigos da onda de calor na Europa

Na mitologia greco-romana, Cérbero é o cão de três cabeças que guarda a entrada do submundo. Na vida real, Cerberus é o nome do anticiclone por trás de uma devastadora onda de calor que abala a Europa. Na última semana, a temperatura decolou no continente e ameaça bater recordes históricos, lambendo os 50 graus em regiões como a Sardenha e a Sicília, na Itália. Um fenômeno potencialmente letal pelas repercussões nas populações e na economia. Na Alemanha, a alta no termômetro tem obrigado os cidadãos a reajustar a rotina. Atividade física? Só se for logo cedo, com o clima mais brando, como demonstra o corredor se aventurando pela manhã da última terça-feira, 18, na cidade de Frankfurt. Autoridades temem que as ondas de calor alimentem ainda mais incêndios e inundações e ponham em risco pessoas com a saúde debilitada. Um estudo grego constatou que, só no último verão europeu, mais de 60 000 mortes seriam atribuídas às temperaturas estratosféricas. O fardo atual torna palpáveis os impactos das transformações ambientais e a terrível dimensão do aquecimento global. Para alguns cientistas, não só as metas do Acordo de Paris parecem distantes de serem cumpridas como a água (ou o fogo) está batendo no pescoço da humanidade. No mito, o monstruoso Cérbero foi domado por um herói sobrenaturalmente forte, Hércules. No cotidiano palpável, não há mágica: resta reforçar, com urgência, o compromisso inegociável de cuidar melhor do planeta para evitarmos um inferno.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2023, edição nº 2851