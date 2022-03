As mansões apreendidas de oligarcas russos na Riviera Francesa

Desde antes mesmo das tropas russas invadirem o território ucraniano, em 24 de fevereiro, os Estados Unidos e seus aliados do Ocidente ameaçavam aplicar uma série de sanções econômicas contra a Rússia de modo a pressionar o presidente Vladimir Putin.

Além de medidas impostas diretamente contra o país, os líderes ocidentais resolveram confrontar também os oligarcas russos e suas enormes fortunas espalhadas pelo mundo.

A bola da vez são as mansões na Riviera Francesa, no Mar Mediterrâneo, uma das regiões mais exclusivas do mundo.

Escondidas em meio à natureza, as residências foram alvo de uma força-tarefa francesa que examinou todos os ativos financeiros relevantes.

Como resultado das sanções, as mansões não podem ser vendidas, hipotecadas ou até mesmo alugadas, tornando-as símbolos de uma riqueza que não pode ser desfrutada.

Veja abaixo algumas dessas residências e seus respectivos donos:

Château de la Croë

O palacete de quase oito quilômetros quadrados fica isolado na ponta de Cap D’antibes e foi comprado pelo bilionário Roman Abramovich, dono do time de futebol inglês Chelsea, há 20 anos.

Construída no final da década de 1920, a mansão em estilo vitoriano foi lar de vários membros da realeza, inclusive do rei Edward VIII logo após ele abdicar de seu trono.

Depois de servir de moradia de magnatas gregos, o local foi parcialmente destruído por um incêndio na década de 1970 e permaneceu abandonado até a aquisição por parte de Abramovich, que gastou mais de 150 milhões de euros em reformas ao longo dos anos.

Villa Hier

Adquirida por 127 milhões de euros em 2008 pelo bilionário russo Suleiman Kerimov, a residência contém uma quadra de tênis, uma enorme piscina exterior e até mesmo uma estufa.

Em 2017, Kerimov foi acusado de usar laranjas para a compra de uma série de propriedades na França, inclusive a Villa Hier, porém o processo foi arquivado depois de um ano por falta de provas.

Villa Altaïr

O magnata Andrey Melnichenko causou bastante alvoroço quando se casou na propriedade em 2005, em um casamento que contou até com shows de Whitney Houston e Christina Aguilera.

Fundador e acionista majoritário da empresa de fertilizantes EuroChem, Melnichenko aparece como detentor de 100% das ações de outra empresa utilizada para a compra da mansão.

O bilionário também é conhecido por ser o dono de dois super iates, um deles sendo o maior iate à velas do mundo, apreendido por autoridades italianas.

La Chabanne e Lusetto

As propriedades foram adquiridas por Alexander Ponomarenko em 2008 pelo valor de 83 milhões de euros e passou por um extenso processo de renovação.

Uma coleção de edifícios com vista para o mar, o local foi equipado com uma nova piscina e um estacionamento subterrâneo que levou vários anos para ficar pronto.

Villa Nellcote

A residência se tornou famosa mundialmente após ter sido local de gravação do álbum Exile On Main St., dos Rolling Stones, em 1972.

Trinta e cinco anos depois, em 2007, a mansão foi adquirida pelo magnata do aço Victor Rashnikov por 83 milhões de euros.

De acordo com o governo francês, ele aparecia como dono de 1% da empresa responsável pela compra até 2012, quando o bilionário fez uma doação para sua filha.

La Petite Ourse

A menos badalada da lista, mas não menos exuberante, a mansão foi adquirida pelo empresário Alexey Kuzmichev, que possui um enorme jardim em seu entorno.

Embora pouco se saiba sobre a propriedade, Kuzmichev entrou em uma batalha legal contra seu arquiteto a respeito das obras de renovação há dez anos.

Atualmente ele aparece como dono de 100% da empresa usada para adquirir o imóvel.