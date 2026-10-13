🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Mundo

As maiores ameaças à segurança do Reino Unido, segundo chefe da espionagem

Em discurso na sede do Serviço de Segurança britânico, Ken McCallum citou Estados hostis, como Rússia e Irã, além do impacto da IA

Por Luiza Zubelli 13 out 2026, 19h07
Um homem de óculos, terno escuro e gravata verde, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em um púlpito de madeira. Ao fundo, um painel azul com o texto branco SECURITY SERVICE MI5 e um brasão.
Diretor-geral do MI5, Ken McCallum (Jonathan Brady/AFP)
Continua após publicidade
As maiores ameaças à segurança do Reino Unido, segundo chefe da espionagem Priorize VEJA no Google

Em discurso anual na sede do Serviço de Segurança do Reino Unido, em Londres, nesta terça-feira, 13, o chefe do serviço secreto britânico, o MI5, elencou as principais ameaças à segurança nacional.

Apesar de Moscou negar envolvimento em atividades suspeitas no Reino Unido e em outros países ocidentais, Ken McCallum chamou a Rússia de “agressora número um”. Segundo ele, o país tem intensificado a guerra “híbrida” contra o Ocidente, tentando evitar ao máximo uma resposta mais direta da Otan, a principal aliança militar ocidental.

Como exemplo de ataques que fazem parte dessa guerra híbrida, McCallum citou um ciberataque à infraestrutura energética polonesa, uma tentativa frustrada de usar um drone carregado de explosivos para destruir um avião de carga na Alemanha e um plano de assassinato frustrado nos Estados Unidos.

Siga

O diretor do MI5 também lembrou que as capacidades de Moscou foram reduzidas no exterior, já que 1.000 funcionários foram demitidos das embaixadas russas desde a invasão à Ucrânia, em 2022. Por isso, de acordo com ele, o país tem dependido de voluntários locais e de grupos criminosos para manter sua influência fora de seu próprio território.

Continua após a publicidade

Para o chefe do serviço secreto britânico, o Irã também estaria usando facções criminosas para atacar oponentes e interesses israelenses no Reino Unido. Teerã rejeita as acusações de atividades suspeitas no Reino Unido.

“Nos últimos doze meses, nossas operações ligadas ao Irã resultaram em mais de cinquenta prisões no Reino Unido. Infelizmente, grande parte dessa agressão tem sido direcionada às comunidades judaicas britânicas, com as quais quero expressar minha solidariedade”, complementou. Ele também mencionou a nova “ambição iraniana de atacar alvos mais difíceis, como instalações militares”.

Inteligência artificial

McCallum afirmou ainda que a IA estaria “potencializando a disputa de segurança cibernética entre atacantes e defensores”. De acordo com ele, isso acontece porque a ferramenta pode produzir propaganda e material de radicalização adaptados ao indivíduo.

Continua após a publicidade

“Flagramos terroristas que tentavam explorar a IA para aprimorar suas metodologias de reconhecimento e ataque, com drones equipados com IA adicionando uma nova dimensão a essa situação”, explicou.

McCallum afirmou que a maior preocupação em relação ao uso indevido da IA ​​era o desenvolvimento de armas biológicas por terroristas ou até mesmo a criação de novos patógenos.

Terrorismo

Em abril, o Reino Unido elevou seu nível nacional de alerta terrorista para “grave”, o que significa que um ataque nos próximos seis meses é altamente provável. McCallum afirmou que a Al-Qaeda e o Estado Islâmico continuam a fazer planos para atacar o país, e que o MI5 ainda precisa responder a tentativas de realizar ataques com grande número de vítimas.

Continua após a publicidade

Ele disse que a tendência mais marcante do último ano foi o aumento de casos em que queixas extremas contra a imigração e os muçulmanos estavam se transformando em intenções terroristas.

Publicidade
TAGS:
Inglaterra
Reino Unido
Rússia
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).