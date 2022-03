As impressionantes imagens da Ucrânia feitas pela Nasa

Imagens de satélite da Agência Espacial Americana mostram que a Ucrânia vem escurecendo completamente à noite, com a luz desaparecendo de suas principais cidades à medida que se prolonga a invasão da Rússia.

A Worldview, ferramenta da Nasa que permite o acesso a fotografias tiradas por satélite de todo o mundo, exibia uma Ucrânia iluminada, como o resto dos países vizinhos, nos dias anteriores ao início do ataque russo.

Com o início da guerra há 21 dias, as luzes foram se extinguindo gradativamente no território ucraniano, até esta quarta-feira, 16, quando o apagão tornou-se quase total, com alguns minúsculos pontos de luz em áreas isoladas.