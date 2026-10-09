As críticas de Netanyahu após Nobel a ex-juíza que denunciou ‘genocídio’ em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reagiu com críticas à concessão do Nobel da Paz de 2026 à jurista sul-africana Navi Pillay, que presidiu a comissão de inquérito das Nações Unidas responsável por concluir que Israel cometeu genocídio na Faixa de Gaza. Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 9, o premiê afirmou que o comitê do Nobel “perdeu sua bússola moral” ao homenagear a jurista, a quem acusou de disseminar mentiras contra o Estado israelense.

“Concedeu sua maior honraria a uma pessoa preconceituosa que construiu sua carreira inventando e propagando calúnias de sangue contra o único Estado judeu”, escreveu Netanyahu. A expressão usada pelo premiê remete a uma antiga acusação antissemita segundo a qual judeus cometeriam crimes ritualísticos contra não judeus.

Pillay presidiu a Comissão Internacional Independente de Inquérito das Nações Unidas sobre os Territórios Palestinos Ocupados. Em setembro de 2025, o grupo concluiu que Israel cometeu genocídio na Faixa de Gaza, apontando a destruição de infraestrutura essencial, a fome e o deslocamento forçado da população como parte de uma estratégia que, segundo os investigadores, buscava inviabilizar a vida palestina no território. Israel rejeita as acusações e afirma que sua campanha militar tem como objetivo combater o Hamas.

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Na publicação, Netanyahu também atacou Karim Khan, procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), acusando-o de usar as conclusões da comissão liderada por Pillay para fundamentar um caso contra Israel. Khan foi alvo de denúncias de assédio sexual e de conduta sexual imprópria feitas por funcionárias do tribunal, acusações que ele nega. Netanyahu afirmou que Pillay forneceu as alegações e que Khan as teria transformado em instrumento jurídico contra o país.

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A crítica ao Nobel veio acompanhada de outra manifestação do premiê em defesa da ofensiva contra instituições internacionais. Em uma segunda publicação, Netanyahu elogiou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, pela decisão de impor sanções ao TPI. “O TPI não é um tribunal. É um organismo político que representa uma ameaça mortal às democracias que respeitam a lei em todo o mundo e à própria ideia de soberania nacional”, escreveu.

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O embate ocorre em meio à pressão internacional sobre Israel pela condução da guerra em Gaza. Ao apresentar as conclusões da comissão à Assembleia Geral da ONU em 2025, Pillay afirmou que as ações do governo israelense apontavam para “a destruição sistemática da vida palestina em Gaza”. No mês passado, Netanyahu já havia rechaçado as acusações de genocídio em discurso nas Nações Unidas, classificando-as como “a maior mentira do século”.

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A comissão chefiada por Pillay defendeu medidas internacionais para responsabilizar os envolvidos e pediu a interrupção do envio de armas a Israel. O governo israelense, por sua vez, acusa o órgão de parcialidade e de promover uma campanha para deslegitimar o país.