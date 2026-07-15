As bombas caem e Catar recebe chanceler do Irã em corrida para salvar acordo com EUA

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O Catar tenta salvar o acordo de trégua entre Irã e EUA, que vivem nova escalada de conflitos no Oriente Médio. Em visita oficial, o chanceler iraniano discute a paz, enquanto Teerã e Washington trocam ataques e ameaças. O Irã ainda ameaça fechar o estratégico Estreito de Ormuz. Entenda os detalhes da crise.

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O Catar, que atua como mediador do conflito no Oriente Médio, recebeu nesta quarta-feira, 15, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. O pretexto da viagem foi para o chanceler prestar homenagem ao falecido ex-emir Hamad bin Khalifa Al Thani, mas as autoridades cataris também correm para tentar salvar o acordo de trégua entre a república islâmica e os Estados Unidos, em meio à renovada troca de ataques que voltou a desestabilizar a explosiva região.

Durante a visita, Araghchi se reunirá com autoridades cataris e expressará suas condolências pela morte, no domingo, do xeque de 74 anos, que governou a nação do Golfo de 1995 a 2013, segundo um comunicado de seu ministério.

A viagem ocorre em meio a uma escalada renovada das hostilidades entre Irã e Estados Unidos, o que complica os esforços diplomáticos para um fim duradouro da guerra que começou em 28 de fevereiro com os bombardeios israelenses e americanos.

Os confrontos recomeçaram em 7 de julho, após ataques a navios no Golfo atribuídos ao Irã. Os bombardeios subsequentes são os mais intensos desde o cessar-fogo alcançado em abril.

No início da semana, o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmaeil Baqaei, afirmou que o Irã ignoraria suas obrigações no âmbito do acordo se os Estados Unidos fizessem o mesmo, mas acrescentou que Teerã continuava mantendo conversas com mediadores do Catar, do Paquistão e de Omã para evitar uma escalada maior.

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Uma delegação do Catar viajou para Teerã na última sexta-feira 10 para manter conversas, informaram meios de comunicação locais, e o primeiro-ministro catari, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pediu que Estados Unidos e Irã retomem as negociações. “Há necessidade de que todas as partes se comprometam com o diálogo e a diplomacia” e implementem o que foi acordado no memorando de entendimento, ele declarou.

Desestabilização regional

O Irã, que relatou uma nova rodada de bombardeios em larga escala contra seu território, respondeu nesta quarta-feira, 15, com ataques a instalações americanas em vários países do Golfo. A Guarda Revolucionária Islâmica, exército ideológico iraniano, afirmou ter atacado instalações — centros de comando e controle, logística, combustível e equipamentos militares, segundo eles — pertencentes à Quinta Frota dos Estados Unidos no Bahrein.

O Kuwait, atingido na terça-feira por mísseis e drones que feriram quatro militares, relatou novos ataques de drones nesta quarta. O Irã anunciou que bombardeou o centro logístico kuwaitiano de Mina Abdullah, utilizado pelo Exército americano.

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O Exército da Jordânia informou, enquanto isso, que suas defesas aéreas interceptaram e derrubaram três mísseis balísticos em seu espaço aéreo nesta manhã. Segundo a mídia estatal iraniana, os projéteis miravam hangares na base Al Azraq e uma instalação que abriga caças F-18.

Teerã também disse nesta quarta que o Estreito de Ormuz “permanecerá fechado até que os Estados Unidos ponham fim aos seus atos de agressão”, em um comunicado divulgado pela televisão estatal. A nota da Guarda Revolucionária Islâmica menciona ainda um possível fechamento de “outras vias de exportação de petróleo e gás que atendem aos interesses dos Estados Unidos e de seus aliados”, em aparente referência ao Mar Vermelho — lá, os rebeldes hutis, do Iêmen, aliados do Irã, já fizeram bloqueios bem-sucedidos durante a guerra em Gaza.

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Protocolo “desmantelado”

Com o retorno do bloqueio naval americano, o vice‑ministro iraniano das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, afirmou que Washington “desmantelou” o protocolo de acordo.

O presidente americano, Donald Trump, fez novas ameaças contra o Irã, advertindo que ampliará os ataques na próxima semana para atingir usinas de energia e pontes se Teerã não retornar à mesa de negociações.

O controle do Estreito de Ormuz está no centro da retomada das hostilidades. Ataques iranianos contra cargueiros e petroleiros que usam a chamada rota de Omã, sobre a qual têm menos influência, motivaram represálias dos Estados Unidos que, por sua vez, foram respondidas com disparos de mísseis contra bases americanas na região. As tensões aumentaram depois que Trump anunciou que Washington passaria a controlar a nevrálgica rota marítima — e seria pago por isso. No entanto, após uma reação negativa dos mercados, ele voltou atrás e desistiu da taxa de 20% sobre a carga das embarcações que cruzassem o estreito.

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Não há sinal de que a marcha ré venha a arrefecer as tensões. Nesta manhã, o Irã informou que houve uma quarta madrugada seguida de bombardeios contra seu território, em Bandar Abbas e na ilha de Qeshm — no Estreito de Ormuz — e na cidade de Ahvaz, sudoeste do país. Segundo o Exército do país, sete militares morreram em ataques americanos contra um quartel na cidade de Iranshahr, que fica a 1.500 km da capital Teerã.

O Centcom afirmou que os bombardeios atingiram “áreas de mísseis e drones iranianos, de capacidades navais e sistemas de defesa costeira”.

Trump enviou na semana passada uma notificação oficial ao Congresso para informar a retomada do conflito, iniciado em 28 de fevereiro pelos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã.