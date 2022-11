As assustadoras imagens de drone após deslizamento em Ischia, na Itália

Pelo menos oito pessoas morreram depois que um deslizamento de terra atingiu a ilha de Ischia, na Itália, além de danificar edifícios e destruir a infraestrutura de transporte. De acordo com o escritório da prefeitura, cinco pessoas ainda seguem desaparecidas.

No último domingo, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, declarou estado de emergência devido a “eventos excepcionais de inundação e deslizamento de terra” após chuvas torrenciais no Golfo de Nápoles.

Vídeos divulgados pelas autoridades locais e nacionais mostraram a destruição na cidade portuária de Casamicciola Terme, em Ischia. A ilha fica na costa do país e a oeste da cidade de Nápoles.

Em imagens feitas com drone é possível ver carros jogados em meio à água, além de danos a diversas infraestruturas.

Drone footage shows the aftermath of a deadly storm-driven landslide on Italy's Ischia island.

Rescue teams are continuing to search mud and debris for those still missing. pic.twitter.com/O30OT8wlw6

— CBS News (@CBSNews) November 27, 2022