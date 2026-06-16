Artista russo crítico de Putin é morto a tiros no leste da Polônia

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O artista russo Robert Kuzovkov, conhecido por suas críticas a Vladimir Putin, foi assassinado a tiros na Polônia. Dois bielorrussos foram detidos em conexão com o crime, que ocorreu em um estacionamento. Kuzovkov, que usava o pseudônimo Semyon Skrepetsky, realizou um protesto anti-Putin dias antes. As autoridades polonesas investigam o caso.

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Robert Kuzovkov, um artista russo conhecido por alardear críticas ao presidente Vladimir Putin, foi morto a tiros na cidade de Biała Podlaska, no leste da Polônia, informaram autoridades locais nesta terça-feira, 16.

Marcin Kozak, porta-voz da promotoria distrital de Lublin, comunicou que o ataque ocorreu na segunda-feira 15, quando cinco tiros foram disparados contra a vítima, incluindo um na cabeça. Segundo o canal wPolsce24, ele foi baleado à queima-roupa no estacionamento de um condomínio, e os paramédicos não conseguiram salvá-lo.

Dois bielorrussos foram detidos posteriormente em conexão com o crime, mas ainda não foram formalmente indiciados. A mídia polonesa reportou que ao menos um dos suspeitos foi apreendido próximo ao consulado de Belarus, indicando uma possível tentativa de abrigo dentro do edifício diplomático.

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Embora a vítima tenha sido identificada no caso apenas como Robert K., que o porta-voz da promotoria de Lublin disse dedicar-se a “atividades artísticas nas quais expressava críticas às ações das autoridades russas”, a imprensa local confirmou tratar-se de Robert Kuzovkov, que se mudou da Rússia para a Polônia em 2021.

Arte provocativa

Também conhecido pelo pseudônimo artístico Semyon Skrepetsky, o artista e performer russo ficou famoso por suas críticas a Putin. Três dias antes de ser assassinado, ele viajou a Berlim no Dia da Rússia, feriado de 12 de junho que marca a declaração de soberania do país antes do colapso da União Soviética, onde realizou um protesto com uma caricatura de Josef Stálin e Putin, segundo o portal de notícias Meduza.

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A identidade da vítima será um elemento chave para a investigação, afirmou Kozak. A Polônia já afirmou anteriormente que seu papel como centro de fornecimento de suprimentos militares para a Ucrânia fez com que o país se tornasse alvo de espiões russos, que não apenas buscam informações valiosas mas também planejam atos de sabotagem.

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Jacek Dobrzyński, porta-voz do ministro dos serviços especiais da Polônia, afirmou que a Agência de Segurança Interna tem cooperado estreitamente com a polícia e os promotores na investigação sobre o assassinato do artista.