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Artista russo crítico de Putin é morto a tiros no leste da Polônia

Polícia local prende dois bielorrussos pelo ataque a Robert Kuzovkov, que usava o pseudônimo Semyon Skrepetsky para performar

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 10h26
Homem barbudo de óculos e chapéu russo, com casaco cheio de medalhas, segura um quadro com caricaturas de Stalin e Putin bebê. Ao fundo, pessoas em trajes sociais observam. O artista russo Robert Kuzovkov participa de protesto em Berlim, Alemanha, segurando uma de suas pinturas com caricaturas de Vladimir Putin e Josef Stálin. 12/06/2026 -
O artista russo Robert Kuzovkov participa de protesto em Berlim, Alemanha, segurando uma de suas pinturas com caricaturas de Vladimir Putin e Josef Stálin. 12/06/2026 - (X/Reprodução)
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Artista russo crítico de Putin é morto a tiros no leste da Polônia Priorize VEJA no Google

Robert Kuzovkov, um artista russo conhecido por alardear críticas ao presidente Vladimir Putin, foi morto a tiros na cidade de Biała Podlaska, no leste da Polônia, informaram autoridades locais nesta terça-feira, 16.

Marcin Kozak, porta-voz da promotoria distrital de Lublin, comunicou que o ataque ocorreu na segunda-feira 15, quando cinco tiros foram disparados contra a vítima, incluindo um na cabeça. Segundo o canal wPolsce24, ele foi baleado à queima-roupa no estacionamento de um condomínio, e os paramédicos não conseguiram salvá-lo.

Homem barbudo de óculos e gorro com óculos de aviador na cabeça, abrindo o casaco para mostrar uma camiseta preta com a imagem de Putin enforcado e a frase Putin Khuylo em russo. Ao fundo, um outdoor polonês e um prédio antigo; O artista russo Robert Kuzovkov. -
O artista russo Robert Kuzovkov. – (X/Reprodução)

Dois bielorrussos foram detidos posteriormente em conexão com o crime, mas ainda não foram formalmente indiciados. A mídia polonesa reportou que ao menos um dos suspeitos foi apreendido próximo ao consulado de Belarus, indicando uma possível tentativa de abrigo dentro do edifício diplomático.

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Embora a vítima tenha sido identificada no caso apenas como Robert K., que o porta-voz da promotoria de Lublin disse dedicar-se a “atividades artísticas nas quais expressava críticas às ações das autoridades russas”, a imprensa local confirmou tratar-se de Robert Kuzovkov, que se mudou da Rússia para a Polônia em 2021.

Arte provocativa

Também conhecido pelo pseudônimo artístico Semyon Skrepetsky, o artista e performer russo ficou famoso por suas críticas a Putin. Três dias antes de ser assassinado, ele viajou a Berlim no Dia da Rússia, feriado de 12 de junho que marca a declaração de soberania do país antes do colapso da União Soviética, onde realizou um protesto com uma caricatura de Josef Stálin e Putin, segundo o portal de notícias Meduza.

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Pintura de caricaturas de Hitler e Stalin sorrindo acima de Putin, que veste vermelho e opera um moedor de carne com pequenas cabeças humanas. Ao fundo, torres de vigia e arame farpado, sob um céu vermelho e escuro. Caricatura iconográfica do artista russo Robert Kuzovkov, representando Hitler, Stálin e Putin. -
Caricatura iconográfica do artista russo Robert Kuzovkov, representando Hitler, Stálin e Putin. – (X/Reprodução)

A identidade da vítima será um elemento chave para a investigação, afirmou Kozak. A Polônia já afirmou anteriormente que seu papel como centro de fornecimento de suprimentos militares para a Ucrânia fez com que o país se tornasse alvo de espiões russos, que não apenas buscam informações valiosas mas também planejam atos de sabotagem.

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Jacek Dobrzyński, porta-voz do ministro dos serviços especiais da Polônia, afirmou que a Agência de Segurança Interna tem cooperado estreitamente com a polícia e os promotores na investigação sobre o assassinato do artista.

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Arte
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