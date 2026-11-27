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Sobrevivente da guerra no Líbano e negociadora da paz entre Equador e Peru, Ivonne A-Baki disputa o comando da ONU. A diplomata propõe reformular a mediação de conflitos atuais, como em Gaza e na Ucrânia, por meio de grupos de países garantidores e presença ativa no terreno.

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Há cerca de quarenta anos, eu era uma jovem mãe em Beirute, e meus três filhos estavam aprendendo a adormecer ao som das bombas. Morávamos no último andar. Certa noite, o bombardeio ficou tão intenso que meu marido concordou que deveríamos descer para o abrigo.

Na escuridão total, por volta do sétimo andar, a escada estava tomada de gente e não conseguíamos mais avançar. Enquanto esperávamos com os vizinhos, minha filha de 3 anos me perguntou se íamos morrer. Eu disse que não. E fiz uma promessa: se meus filhos sobrevivessem àquela noite, eu dedicaria minha vida à paz.

Ao chegarmos ao subsolo, descobrimos que uma bomba o havia atingido. Muitos dos que tinham descido antes de nós estavam mortos.

Desde então, carrego dentro de mim aquela noite na escada. Ela voltou à minha memória neste ano, quando as bombas caíram mais uma vez sobre o Líbano. É por isso que não consigo encarar uma guerra como um mero processo sobre a mesa de um diplomata.

Anos depois, aprendi como uma guerra termina. Em 1995, os combates entre Equador e Peru recomeçaram, tendo como pano de fundo uma antiga disputa de fronteira. Ao lado do Conflict Management Group, de Harvard, e depois como assessora do presidente equatoriano, trabalhei nos bastidores para construir a confiança entre as duas partes. Mas a confiança, sozinha, não bastava.

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Foram necessários quatro Estados garantidores: Argentina, Brasil, Chile e Estados Unidos. Seus observadores militares permaneceram na fronteira por mais de três anos. Em outubro de 1998, os presidentes dos dois países pediram aos garantidores que resolvessem a última questão, na qual nenhum deles podia ceder, e ambos os Congressos aceitaram de antemão a decisão. Cada presidente pôde voltar a seu país sem ter capitulado. A paz já dura 28 anos.

As guerras de hoje têm seus mediadores, e seus esforços para levar os inimigos à mesa de negociação merecem reconhecimento. Mas em Gaza, no conflito com o Irã e na Ucrânia, esses esforços esbarram no mesmo obstáculo. Falta um pequeno grupo de Estados em que cada lado tenha suas próprias razões para confiar: um grupo presente no terreno, disposto a permanecer e com autoridade para arbitrar a última questão em disputa.

É evidente, claro, que essas guerras são muito diferentes da nossa, que opunha dois vizinhos por causa de uma fronteira disputada havia muito tempo, com garantidores já designados por tratado. As de hoje envolvem potências nucleares, grupos armados que não prestam contas a nenhum Estado e, por vezes, membros permanentes do Conselho de Segurança. Não existe fórmula mágica para tornar a paz simples: um grupo de garantidores começaria por verificar o que as partes já acordaram, e precisaria de anos, como no nosso caso.

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É para formar esses grupos que os bons ofícios do secretário-geral devem ser usados, e a confiança é o instrumento mais negligenciado do cargo.

É aqui que entra o impasse no Conselho de Segurança. Depois de nove votações indicativas, ele não chegou a um acordo sobre quem comandará a ONU a partir de 31 de dezembro. O Conselho precisa ter uma visão mais ampla das candidaturas, mas também do cargo. Um acordo entre os cinco membros permanentes é muito difícil de alcançar em torno de um candidato enquanto ele puder ser visto como alinhado a um deles. Ficará mais ao alcance quando estiver claramente estabelecido o que o Conselho espera do próximo secretário-geral.

Peço ao Conselho que fixe três exigências antes de votar, qualquer que seja a sua escolha.

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Primeiro, em até 100 dias após a posse, o secretário-geral deve apresentar grupos de três ou quatro Estados garantidores aceitáveis para ambas as partes, primeiro para a Ucrânia, Gaza e a guerra com o Irã, e também para todas as guerras que atraem menos a atenção do público, mas são igualmente devastadoras.

Segundo, cada grupo deve se comprometer por escrito a cumprir três missões: verificar no terreno se os compromissos são respeitados, manter aberta a mesa de negociação e, a pedido das partes, comprometer-se a resolver as últimas questões. Deve permanecer até a verificação final e incluir mulheres, ainda amplamente sub-representadas nessas negociações.

Terceiro, o secretário-geral deve realizar esse trabalho pessoalmente, nas capitais e nas zonas de conflito, e o Conselho deve fornecer os meios para isso: os bons ofícios não podem depender de contribuições voluntárias incertas.

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Nada disso exige uma ONU maior. Exige uma ONU mais útil. O restante de sua agenda, do perigo nuclear à desigualdade, não poderá avançar de verdade enquanto as guerras continuarem.

Apresentei este método às Nações Unidas como candidata ao cargo de secretária-geral. Se o Conselho me convocar, estou pronta, e começarei como em 1995: em torno da mesa, com as duas partes, até o fim. Mas a promessa feita naquela escada foi de trabalhar pela paz, qualquer que fosse o meu cargo. Se o Conselho fizer outra escolha, minha proposta continua de pé: o que aprendi está a serviço de quem quer que comande a ONU e de qualquer parte que o solicite.

Em algum lugar, esta noite, uma família espera numa escada escura, e uma criança faz a pergunta que minha filha me fez. A promessa da Carta, a de “preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra”, foi feita a essa criança. Eu fiz a minha em Beirute, há quatro décadas, e pretendo cumpri-la.

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Ivonne A-Baki é uma diplomata, política e artista equatoriana. Em agosto de 2026, entrou na disputa para o cargo de secretária-geral da ONU, indicada pelo Reino de Tonga.