‘Arquiteto do Brexit’ e líder da extrema direita renuncia ao cargo no Parlamento do Reino Unido

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Nigel Farage, figura central do Brexit e líder do Reform UK, renunciou ao Parlamento britânico sob investigação de suas finanças. Acusado de não declarar uma doação milionária, ele nega irregularidades e anuncia que disputará novamente seu cargo, prometendo lutar contra o “establishment” em meio a um cenário político já conturbado.

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O líder do partido extrema de direita Reform UK e principal arquiteto do Brexit, Nigel Farage, renunciou nesta terça-feira, 7, a seu cargo no Parlamento do Reino Unido em meio a uma investigação sobre sua vida financeira. No entanto, em pronunciamento por vídeo, Farage disse que vai se candidatar novamente ao cargo, que representa a zona eleitoral de Clacton, em uma eleição bipartidária pela cadeira.

“Esta será uma eleição suplementar entre o povo e o establishment. (…) Vou lutar para vencer. Vou lutar para continuar a revolução política que o Reform iniciou”, afirmou ele.

A renúncia do ultradireitista ocorre após suas finanças serem investigadas pelo órgão fiscalizador de padrões do Parlamento britânico. Ele é acusado de não declarar uma doação de cinco milhões de libras (cerca de 34,5 milhões de reais) de George Cottrell, um aliado que foi preso por fraude nos Estados Unidos em 2017.

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Quem é Nigel Farage?

O parlamentar, no entanto, negou qualquer irregularidade em seu discurso nesta terça. Ele também criticou a invasão da imprensa em sua vida familiar e afirmou que o establishment estava empenhado para impedi-lo de exercer o próprio trabalho.

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“Deixe-me ser absolutamente claro, eu não fiz nada de errado. Eu não quebrei a lei de forma alguma”, alegou ele, acrescentando que acreditava que havia “obedecido” às regras parlamentares sobre “bom aconselhamento jurídico”.

Farage liderou o movimento do Brexit, que levou à saída do Reino Unido da União Europeia (UE) através de um referendo popular em 2016. A oficialização da retirada britânica do bloco europeu foi oficializada em 2020. Quatro anos mais tarde, Farage foi eleito para a Câmara dos Comuns. Até então, havia sido derrotado em sete pleitos.

A decisão traz novas convulsões para a política britânica, menos de um mês após a renúncia do primeiro-ministro Keir Starmer, depois de semanas de pressões internas no Partido Trabalhista. Espera-se que um novo premiê seja nomeado em menos de duas semanas.