Arqueóloga morre em naufrágio de réplica de barco viking na Noruega

A arqueóloga americana Karla Dana, de 20 anos, morreu na terça-feira 27 no naufrágio de um navio na costa da Noruega. Se tratava de uma réplica de um barco viking de madeira, que não resistiu às águas agitadas. De acordo com a mídia local, seu corpo foi encontrado nesta quarta-feira, 28, perto dos destroços da embarcação.

Dana era uma das seis integrantes da expedição “A Viagem Viking”, com o objetivo recriar o trajeto percorrido pelos experientes marinheiros que colonizaram grandes áreas da Europa e das ilhas do Atlântico Norte a partir do final do século VIII e até ao início do século XI. Os cinco sobreviventes conseguiram acessar um bote salva-vidas e foram encontrados pelas equipes de emergência nos arredores do município de Stad. Eles foram levados para a costa de helicóptero, sem sinais de ferimentos físicos. Até então, Dana era a única que não havia sido encontrada.

“Navegadores experientes”

Além da arqueóloga, estavam à bordo do navio Naddoddur o líder da expedição, o suíço Andy Fitze, o remador das Ilhas Faroé Livar Nysted, a fotógrafa suíça Saeny Blaser, além de Georg Aebi e Martin Fitze.

Dana se descrevia em seu perfil no LinkedIn como uma pesquisadora etnográfica que realizava “estudos arqueológicos e de runologia com foco na Era Viking”. A polícia não divulgou oficialmente a identidade da vítima, mas confirmou que o corpo encontrado era de uma mulher americana e que seus familiares já estavam cientes do ocorrido.

A expedição descrevia a tripulação do barco como “navegadores experientes e aventureiros apaixonados”, e Dana como alguém que “acredita que explorar não é apenas um passatempo, mas um dever de expandir os limites da capacidade humana e contribuir para o conhecimento cumulativo do nosso planeta”.

Antes da viagem, Dana fez uma postagem nas redes sociais em que dizia: “Lá vamos nós! Emocionada em fazer parte desta tripulação, embarcando sem medo nesta viagem nórdica em uma réplica de um navio viking pelo Mar do Norte, ultrapassando limites físicos e mentais para navegar rumo à história.”

A expedição

A expedição “A Viagem Viking” saiu das Ilhas Faroé em direção a Alesund, na Noruega, no último sábado, 24, com o objetivo recriar o trajeto percorrido há mais de mil anos. A viagem deveria acontecer quatro dias antes, mas foi adiada devido a más condições climáticas.

“A Viagem Viking está prestes a entrar na sua fase crítica. Encontramos a nossa janela meteorológica, e tanto o barco como a tripulação estão prontos”, escreveu o líder da expedição em suas redes sociais dois dias antes da saída da expedição.

O navio de 10 metros que afundou não possuía motor e era movido apenas por velas e remos. A embarcação já havia realizado viagens semelhantes na Islândia, Shetland, um arquipélago na Escócia, e Noruega.