Seis garotos são resgatados de caverna da Tailândia

Após completar o 15º dia isolados e presos, seis garotos foram resgatados de dentro da caverna na Tailândia. “Eles estão no hospital temporário criado próximo à caverna”, disse à agência Reuters Tossathep Boonthong, chefe do departamento médico e integrante da equipe de salvamento. Diversas ambulâncias foram vistas deixando a região da entrada do local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das crianças.

Integrantes do time de futebol que ficaram presos dentro da caverna: operação de resgate envolve dezoito mergulhadores Integrantes do time de futebol que ficaram presos dentro da caverna: operação de resgate envolve dezoito mergulhadores

Ao todo, dezoito mergulhadores fazem parte da equipe de resgate. O processo de busca pode durar mais de um dia, a depender das condições das crianças e de possíveis mudanças climáticas. Na sexta (6), o ex-integrante do grupo de elite da marinha tailandesa morreu enquanto voltava de uma expedição que levou suprimentos aos garotos.

Uma página de Facebbok organizada por pais dos jogadores mirins identificou dois dos resgatados: Mongkol Boonpian, apontado como um dos mais debilitados do grupo, e Prajak Sutham. Os doze garotos têm idade entre 11 e 16 anos. Eles tinham ido treinar futebol. Todos são membros do time Javali Selvagem.

Meninos presos em caverna na Tailândia enviam cartas para familiares: dois garotos retirados já foram identificados Meninos presos em caverna na Tailândia enviam cartas para familiares: dois garotos retirados já foram identificados

O técnico deles, de 25 anos, tinha o costume de levá-los para alguns passeios. Os treze estacionaram suas bicicletas à porta do complexo de cavernas e entraram. A notícia de que não conseguiram sair correu o planeta quando o mundo já assistia à Copa da Rússia. Ao serem encontrados, nove dias depois, os garotos vestiam camisas de uniforme vermelhas e azuis.