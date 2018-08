Arizona enfrenta difícil escolha de substituto para McCain no Senado

Após a morte do senador americano John McCain no sábado (25), o governo do Arizona tem agora a difícil tarefa de nomear um sucessor para ocupar seu cargo no Senado dos Estados Unidos.

O governador do Arizona, o republicano Doug Ducey, nomeará o sucessor do falecido senador somente depois de uma série de homenagens marcadas em todo o estado, em Washington D.C. e outras cidades do país. O enterro está marcado para o próximo domingo (2).

Entre os principais nomes cotados para ocupar a vaga, segundo antecipou a imprensa americana, está o da viúva do senador, Cindy McCain. Além de ter acompanhado de perto os mais de 35 anos de carreira do marido e conhecer bem os mais importantes nomes da política do estado, ela também é uma figura muito respeitada entre os membros do Partido Republicano.

Os meios de comunicação do Arizona também especulam sobre outros candidatos, como Kirk Adams, o chefe de gabinete do governador Ducey; e Barbara Barrett, a primeira mulher republicana a concorrer ao governo do estado e ex-embaixadora dos Estados Unidos na Finlândia.

Outros nomes poderiam ser o ex-senador Jon Kyl, dos deputados Matt Salmon, John Shadegg e Martha McSally, ou da empresária Karrin Taylor Robson, todos naturais do Arizona e próximos ao senador.

Sob a lei estadual do Arizona, Ducey é o encarregado de designar o encarregado de ocupar a cadeira de McCain até 2020, quando haverá uma eleição especial para definir quem concluirá os dois anos restantes do mandato do falecido senador.

A lei estadual também estabelece que a pessoa designada deve ser membro da legenda de McCain, ou seja, do Partido Republicano, que ostenta uma leve maioria na Câmara Alta com 51 senadores, frente aos 49 democratas.

“Era um gigante. Um ícone. Um herói americano. Mas, aqui em casa, estamos orgulhosos de chamá-lo arizoniano”, escreveu Ducey no sábado, após ser informado da morte do senador.

“Da mesma forma que muitos de nós, ele não nasceu aqui, mas seu espírito, serviço e feroz independência deram forma ao estado do qual se transformou em sinônimo”, acrescentou o governador, que não quis dar detalhes sobre o próximo nomeado.

Ducey, que tentará renovar seu mandato à frente do governo do Arizona nas eleições de novembro deste ano, já disse tempos atrás que não se autodesignaria para o cargo.

(Com EFE)