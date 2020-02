Argentino em cruzeiro no Japão é o primeiro sul-americano com coronavírus

O primeiro caso de um latino-americano infectado por coronavírus foi confirmado nesta sexta-feira, 7. Trata-se de um argentino que está entre os 61 passageiros contaminados no navio de cruzeiro Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama, no Japão. As informações são do Ministério da Saúde japonês.

A identificação do passageiro não foi divulgada pelas autoridades. De acordo com o jornal El Clarín, são oito os argentinos a bordo no cruzeiro, que transportava ao todo 3.700 pessoas e está em quarentena na costa japonesa.

As nacionalidades dos novos 41 passageiros infectados foram divulgadas pelas autoridades. São 21 japoneses, oito americanos, cinco canadenses, cinco australianos e um britânico, além do argentino.

O primeiro caso de coronavírus em território japonês foi confirmado no dia 28 de janeiro.

Nesta sexta, a China confirmou que o número de mortos em decorrência da doença subiu para 636, com mais de 31 casos confirmados. Uma das últimas vítimas fatais foi o médico chinês Li Wenliang, responsável por ser um dos primeiros a alertar sobre o vírus.