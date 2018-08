Argentina rejeita descriminalizar o aborto

1. Argentina decide legalização do aborto zoom_out_map 1/16 Ativistas pró-aborto se consolam do lado de fora do Congresso Nacional em Buenos Aires, depois que os senadores rejeitaram o projeto de lei para legalização do aborto - 09/08/2018 (Eitan Abramovich/AFP)

2. Ativistas a favor da legalização gritam palavras de ordem do lado de fora do Congresso Nacional em Buenos Aires, enquanto os senadores votam a lei do aborto - 09/08/2018 (Eitan Abramovich/AFP)

3. Manifestante pró-aborto lança uma garrafa em direção a uma barricada montada do lado de fora do Congresso, depois que os legisladores votaram contra um projeto de legalização do aborto eletivo nas primeiras 14 semanas de gravidez, em Buenos Aires, Argentina - 09/08/2018 (Natacha Pisarenko/AP)

4. Ativistas contrários à legalização do aborto comemoram do lado de fora do Congresso Nacional em Buenos Aires, depois que os senadores rejeitaram o projeto de lei para legalização do aborto - 09/08/2018 (Alberto Raggio/AFP)

5. Manifestantes pró-aborto se aproximam de uma barricada montada do lado de fora do Congresso, depois que os legisladores votaram contra um projeto de legalização do aborto eletivo nas primeiras 14 semanas de gravidez, em Buenos Aires, Argentina - 09/08/2018 (Natacha Pisarenko/AP)

6. Ativistas a favor da legalização gritam palavras de ordem do lado de fora do Congresso Nacional em Buenos Aires, enquanto os senadores votam a lei do aborto - 09/08/2018 (Eitan Abramovich/AFP)

7. Manifestantes pró-aborto se aproximam de uma barricada montada do lado de fora do Congresso, depois que os legisladores votaram contra um projeto de legalização do aborto eletivo nas primeiras 14 semanas de gravidez, em Buenos Aires, Argentina - 09/08/2018 (Natacha Pisarenko/AP)

8. Manifestantes contrários à descriminalização do aborto celebram a decisão do Senado argentino que rejeitou o projeto de legalização do aborto eletivo para gravidez até 14 semanas - 09/08/2018 (Luisa Balaguer/AP)

9. Manifestantes a favor da legalização do aborto aguardam resultado da votação em frente ao Congresso de Buenos Aires - 08/08/2018 (Marcos Brindicci/Reuters)

10. Manifestante a favor da legalização do aborto aguarda resultado da votação em frente ao Congresso de Buenos Aires - 08/08/2018 (Marcos Brindicci/Reuters)

11. Manifestantes contra a legalização do aborto aguardam resultado da votação em frente ao Congresso de Buenos Aires - 08/08/2018 (Martin Acosta/Reuters)

12. Manifestantes aguardam votação no Congresso de Buenos Aires sobre a legalização do aborto - 08/08/2018 (Pablo Grimberg/Prensa Senado/AFP)

13. Manifestantes contra a legalização do aborto aguardam resultado da votação em frente ao Congresso de Buenos Aires - 08/08/2018 (Martin Acosta/Reuters)

14. Manifestantes contra a legalização do aborto aguardam resultado da votação em frente ao Congresso de Buenos Aires - 08/08/2018 (Martin Acosta/Reuters)

15. Manifestantes a favor da legalização do aborto protestam na frente da embaixada argentina no Chile - 08/08/2018 (Martin Bernetti/AFP)