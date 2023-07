Argentina quebra recorde de temperatura e marca -22,5ºC

O Serviço Meteorológico Nacional da Argentina (SMN) informou nesta segunda-feira, 17, que a passagem de uma onda polar levou o país a quebrar seu recorde de temperatura, ao passo que treze regiões estão em alerta pelo clima extremo. A cidade de Perito Moreno, em Santa Cruz, superou a escala de temperatura aderida no território, que vai de -18ºC a 42ºC, ao alcançar a marca de -22,5ºC.

Em uma diferença de quase dez graus, a cidade de Maquinchao ocupa o segundo lugar do ranking, com -13ºC. Ela é seguida por Paso de Indios, (-11,7ºC) e por Rio Negro de San Antonio Oeste, (11,2ºC). Impactada pelas condições polares, a região central do país registrará seus piores índices nesta terça-feira, com previsão de -5ºC graus e geada, segundo a instituição.

😮 ¡Las temperaturas superaron la escala! 🥶 Perito Moreno registró -22.5 °C esta mañana y nuestra escala llega solo a los -18 °C 😅#Ranking Tmin (°C) Maquinchao -13

Paso de Indios -11.7

San Antonio O -11.2

El Calafate -10.5

G Gregores -10

Esquel -9.4

P Madryn -7.4 pic.twitter.com/JibmG1zIXc — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 17, 2023

A temperatura gélida tem preocupado as autoridades argentinas e alertas foram emitidos para a cidade de Buenos Aires e suas províncias. Acompanhando os receios, o sudeste de Santiago del Estero e o noroeste de Santa Fé, nas cidades de Nueve de Julio, San Cristóbal e San Justo, estão sob alerta. As áreas registraram temperaturas mínimas de 2ºC.

A classificação indica que as condições climáticas extremas podem ter “efeito ligeiro a moderado na saúde” e as temperaturas “podem ser perigosas, sobretudo para grupos de risco como rapazes e raparigas e pessoas com mais de 65 anos com doenças crónicas”, como informaram os meteorologistas.

O Ministério da Saúde argentino recomendou a população a evitar a exposição ao frio por longos períodos ao ar livre, utilizar agasalhos com múltiplas camadas de roupas leves e buscar gerar calor corporal através de movimentos como andar, levantar e mexer as extremidades. Além disso, bebidas alcoólicas devem ser evitadas, as casas devem manter o aquecimento com segurança e os postos de saúde devem ser procurados em caso de resfriados, evitando a automedicação.

A onda polar seguirá atingindo os argentinos até quinta-feira. Após esse período, as temperaturas aumentarão na região centro e norte. A Região Metropolitana de Buenos Aires tem previsão de 24 graus, enquanto a capital de Córdoba e a cidade Santa Fe marcarão 25 e 29 graus, respectivamente. O calor chegará, ainda, em Formosa, que registrará 35 graus no próximo sábado.

