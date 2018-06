A Argentina informou nesta sexta-feira (22) que pediu para a Rússia deter e deportar quatro de seus cidadãos filmados durante uma briga com torcedores da Croácia, em partida da Copa do Mundo na quinta-feira (21).

A Rússia e a Fifa prometeram sediar uma Copa do Mundo segura e acolhedora, apesar das preocupações de que o torneio pudesse ser manchado por violência entre torcidas.

Todos os incidentes relatados até o momento foram relativamente pequenos. Mas um vídeo filmado durante a tensa partida de quinta entre Argentina e Croácia, em Nizhny Novgorod, mostra um grupo de homens brigando nas arquibancadas.

O comitê organizador da Copa do Mundo da Rússia informou que sete argentinos haviam sido detidos pela polícia após a partida, na qual a Croácia venceu a seleção sul-americana por 3 a 0. O resultado deixou as esperanças de a equipe bicampeã mundial continuar na Copa da Rússia penduradas por um fio.

O Ministério da Segurança da Argentina informou em comunicado que havia identificado quatro torcedores no vídeo e que irá agora “pedir para as autoridades russas detê-los imediatamente, para que possam ser deportados”.

Um porta-voz do comitê organizador Rússia-2018 disse: “A questão agora está com autoridades judiciais para julgarem o assunto em linha com leis governamentais”.

O vídeo, filmado durante a partida e amplamente circulado nas redes sociais, mostra homens vestidos com cores da Argentina e da Croácia trocando socos e chutes, enquanto alguns espectadores tentam apartar a briga.

Um torcedor croata foi socado e golpeado repetidamente enquanto estava deitado. Ele ainda levou um chute na cabeça.

A Fifa informou nesta sexta-feira que está trabalhando com as autoridades russas para identificar as pessoas no vídeo.

“Estamos absolutamente em choque com as imagens em questão. A Fifa condena firmemente o comportamento desses pseudotorcedores”, disse um porta-voz da Fifa.

“A Fifa está cooperando com as autoridades relevantes da segurança e, agora, irá fazer o máximo possível para contribuir para identificar os indivíduos envolvidos nestes atos criminosos para poder garantir que sejam punidos de acordo.”

A Federação Croata de Futebol informou estar trabalhando para juntar informações sobre o torcedor croata do vídeo.

“A Federação Croata de Futebol está chocada com o vídeo mostrando um incidente no estádio Nizhny Novgorod”, disse um porta-voz à agência Reuters.

“Nós sempre condenamos firmemente e nos opomos a qualquer tipo de violência entre torcedores, física ou verbal, e nós estamos obviamente muito tristes em ver um torcedor croata sofrendo neste vídeo.”

As embaixadas da Argentina e da Croácia na Rússia e um porta-voz da Associação de Futebol Argentino não responderam aos pedidos de comentários.

(Com Reuters)