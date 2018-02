Argentina oferece 16 milhões de reais por submarino desaparecido

A Argentina oferecerá 98 milhões de pesos (cerca de 16 milhões de reais) para quem “fornecer informações e dados úteis” para encontrar o submarino ARA San Juan, que desapareceu no dia 15 de novembro com 44 tripulantes a bordo, anunciou o governo nesta quarta-feira através de seu Diário Oficial do Estado.

“É pertinente à fixação de uma gratificação econômica para quem oferecer informações e dados úteis que permitam chegar ao paradeiro e a localização precisa do submarino San Juan”, indicou o Ministério da Defesa na resolução antes de indicar o valor.

Com esta recompensa, o governo pretende incentivar a participação do setor privado em uma busca que registrou resultados “infrutíferos”, apesar de contar com esforços “materiais, humanos, econômicos e tecnológicos” e com “compromisso e perícia tecnológica e material”, avalia o texto.

Quem tiver informações deverá especificar “o relatório integral da busca” com as caraterísticas do equipamento utilizado, dados brutos e processados, e vídeos, fotos e mosaicos fotográficos georeferenciados derivados da localização do submarino, entre outros.

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, já havia anunciado no dia 6 de fevereiro aos familiares dos desaparecidos que ofereceria uma “recompensa milionária”, mas até hoje não havia divulgado o valor.

Durante as primeiras semanas de buscas para encontrar o submarino, o Brasil, além de países como Estados Unidos e Reino Unido ofereceram ajuda. Atualmente, apenas a Rússia continua colaborando com a Argentina para localizar o ARA San Juan.