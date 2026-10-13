Argentina fecha Cataratas do Iguaçu por aumento do nível da água causado pelo El Niño
Chuvas fortes multiplicam por seis o volume do rio Iguaçu; medida temporária deve ser suspensa nesta terça-feira, 13
Autoridades argentinas fecharam temporariamente o acesso às Cataratas do Iguaçu, na segunda-feira 12, por preocupação com o extraordinário fluxo de água do rio causado por chuvas fortíssimas.
O volume do rio ultrapassou 12 mil metros cúbicos por segundo, com um fluxo seis vezes maior que a média. As chuvas foram alimentadas pelo fenômeno climático El Niño, que esquenta as águas do Pacífico e vem provocando fenômenos climáticos extremos em diversas partes do globo.
A administração do parque fechou brevemente o acesso turístico ao local, temendo que a elevação do nível da água pudesse levar ao transbordamento do rio. Logo depois foi anunciado que a área seria reaberta mais tarde nesta terça-feira, conforme a vazão da água diminuía.
O serviço meteorológico nacional informou que no mês passado, a região costeira da Argentina já registrava chuvas acima da média, “semelhantes às observadas durante fortes eventos de El Niño”. Em outros anos, 2023 e 2024, as autoridades argentinas também fecharam o parque por inundações causadas por um ciclo anterior do El Niño.
As Cataratas do Iguaçu são reconhecidas pela Unesco como uma das maiores cachoeiras do mundo, estando localizadas na fronteira entre a Argentina e o Brasil com um tamanho de aproximadamente 2. 700 metros.
El Niño
O El Niño é um fenômeno climático que causa aquecimento da superfície das águas do Oceano Pacífico. Com sua chegada, acontecem mudanças nos ventos, na pressão e no padrão de precipitação por todo o mundo. O El Niño costuma acontecer a cada dois a sete anos e dura entre nove e 12 meses. As condições oscilam entre ele e seu oposto, a La Niña, com períodos neutros entre um e outro.
As Nações Unidas alertaram na última quinta-feira que o Super El Niño deste ano se intensificará de forma contínua pelo mundo, até atingir seu “ponto máximo” em dezembro. De acordo com a instituição, o fenômeno de 2026-2027 pode ser o mais forte registrado desde ao menos 1950.
“O episódio de El Niño continuará se intensificando antes de alcançar seu ponto máximo, previsto para dezembro”, afirmou a Organização Meteorológica Mundial (OMM), braço das Nações Unidas. “É provável que provoque temperaturas acima da média em grande parte do planeta e altere os padrões de precipitação, cenário em que aumentaria o risco de secas e inundações em diversas regiões”, alertou.
No caso do Brasil, a região Sul passará por mais extremos climáticos como chuvas e tempestades, enquanto o Norte e o Nordeste devem sofrer com menos precipitação. O Sudeste, assim como o Sul, deve sofrer com chuvas e o Centro-Oeste enfrentará grandes períodos de calor.
O último fenômeno El Niño contribuiu para que 2023 fosse o segundo ano mais quente já registrado e para que 2024 atingisse o máximo histórico, com cerca de 1,55 °C acima da média pré-industrial de 1850-1900. Embora o El Niño geralmente alcance seu ponto de pico entre novembro e fevereiro, o aumento de temperaturas resultante costuma ocorrer mais tarde. O episódio atual desse fenômeno já está afetando gravemente algumas regiões, entre elas a América Central, onde animais e plantações estão morrendo em razão da seca.
(Com informações da AFP)