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Argentina fecha Cataratas do Iguaçu por aumento do nível da água causado pelo El Niño

Chuvas fortes multiplicam por seis o volume do rio Iguaçu; medida temporária deve ser suspensa nesta terça-feira, 13

Por Sophia Paiva 13 out 2026, 14h58 | Atualizado em 13 out 2026, 15h35
Turistas nas Cataratas do Iguaçu em Foz do Iguaçu, Paraná
Turistas nas Cataratas do Iguaçu em Foz do Iguaçu, Paraná  (Joel Rocha/ANPr/Divulgação)
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Argentina fecha Cataratas do Iguaçu por aumento do nível da água causado pelo El Niño Priorize VEJA no Google

Autoridades argentinas fecharam temporariamente o acesso às Cataratas do Iguaçu, na segunda-feira 12, por preocupação com o extraordinário fluxo de água do rio causado por chuvas fortíssimas.

O volume do rio ultrapassou 12 mil metros cúbicos por segundo, com um fluxo seis vezes maior que a média. As chuvas foram alimentadas pelo fenômeno climático El Niño, que esquenta as águas do Pacífico e vem provocando fenômenos climáticos extremos em diversas partes do globo.

A administração do parque fechou brevemente o acesso turístico ao local, temendo que a elevação do nível da água pudesse levar ao transbordamento do rio. Logo depois foi anunciado que a área seria reaberta mais tarde nesta terça-feira, conforme a vazão da água diminuía.

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O serviço meteorológico nacional informou que no mês passado, a região costeira da Argentina já registrava chuvas acima da média, “semelhantes às observadas durante fortes eventos de El Niño”. Em outros anos, 2023 e 2024, as autoridades argentinas também fecharam o parque por inundações causadas por um ciclo anterior do El Niño.

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As Cataratas do Iguaçu são reconhecidas pela Unesco como uma das maiores cachoeiras do mundo, estando localizadas na fronteira entre a Argentina e o Brasil com um tamanho de aproximadamente 2. 700 metros.

El Niño

O El Niño é um fenômeno climático que causa aquecimento da superfície das águas do Oceano Pacífico. Com sua chegada, acontecem mudanças nos ventos, na pressão e no padrão de precipitação por todo o mundo. O El Niño costuma acontecer a cada dois a sete anos e dura entre nove e 12 meses. As condições oscilam entre ele e seu oposto, a La Niña, com períodos neutros entre um e outro.

As Nações Unidas alertaram na última quinta-feira que o Super El Niño deste ano se intensificará de forma contínua pelo mundo, até atingir seu “ponto máximo” em dezembro. De acordo com a instituição, o fenômeno de 2026-2027 pode ser o mais forte registrado desde ao menos 1950.

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“O episódio de El Niño continuará se intensificando antes de alcançar seu ponto máximo, previsto para dezembro”, afirmou a Organização Meteorológica Mundial (OMM), braço das Nações Unidas. “É provável que provoque temperaturas acima da média em grande parte do planeta e altere os padrões de precipitação, cenário em que aumentaria o risco de secas e inundações em diversas regiões”, alertou.

No caso do Brasil, a região Sul passará por mais extremos climáticos como chuvas e tempestades, enquanto o Norte e o Nordeste devem sofrer com menos precipitação. O Sudeste, assim como o Sul, deve sofrer com chuvas e o Centro-Oeste enfrentará grandes períodos de calor.

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O último fenômeno El Niño contribuiu para que 2023 fosse o segundo ano mais quente já registrado e para que 2024 atingisse o máximo histórico, com cerca de 1,55 °C acima da média pré-industrial de 1850-1900. Embora o El Niño geralmente alcance seu ponto de pico entre novembro e fevereiro, o aumento de temperaturas resultante costuma ocorrer mais tarde. O episódio atual desse fenômeno já está afetando gravemente algumas regiões, entre elas a América Central, onde animais e plantações estão morrendo em razão da seca.

(Com informações da AFP)

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