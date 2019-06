Argentina e Uruguai sofrem apagão maciço

Argentina e Uruguai enfrentam um apagão de grandes proporções desde a manhã deste domingo, 16. Segundo a Secretaria de Energia argentina, o problema teve início às 7h07 devido a um “colapso do Sistema Argentino de Interconexão (SADI) que produziu um corte massivo de energia elétrica em todo o país e que afetou também o Uruguai”. As causas da falha ainda não foram determinadas.

Às 11h53, 450.000 residentes da Argentina tiveram o serviço normalizado, de acordo com a Edesur, distribuidora de energia elétrica local. No entanto, a empresa afirmou, em comunicado, que “as manobras vão demorar várias horas”.

Já a companhia uruguaia UTE informou, às 10h32, que parte do território contava novamente com energia elétrica. “Já está restabelecido o serviço ao norte do Rio Negro. Também foi restituído em parte do litoral sul e na zona metropolitana”, escreveu a empresa no Twitter.

A Argentina, que possui 44 milhões de habitantes, e o Uruguai – 3,4 milhões – compartilham um sistema interconectado de energia elétrica centralizado na barragem binacional de Salto Grande, localizada 450 km ao norte de Buenos Aires e 500 km ao norte de Montevidéu.