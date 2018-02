Argentina dará recompensa milionária por submarino desaparecido

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, se encontrou nesta terça-feira com familiares dos 44 tripulantes do submarino ARA San Juan, desaparecido desde o último dia 15 de novembro. O ministro da defesa argentino, Oscar Aguad, informou que Macri assumiu junto aos familiares o compromisso de continuar buscando o submarino com as melhores tecnologias e que o governo do país estabelecerá uma recompensa milionária em nível internacional para o país, embarcação ou pessoa que encontre a embarcação.

De acordo com reportagem do jornal argentino La Nación, Aguad afirmou que “alguns familiares creem que os tripulantes continuam vivos”. O governo argentino, no entanto, já declarou ser impossível que os submarinistas tenham sobrevivido.

A Argentina, auxiliada especialmente pela Rússia nesta etapa, continua buscando vestígios do ARA San Juan. A teoria mais plausível até o momento para o desaparecimento da embarcação é de que uma pane nas baterias do submarino teria causado uma explosão, resultando na perda de navegabilidade e desintegração por excesso de pressão.