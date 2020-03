Argentina confirma primeiro caso de coronavírus

O Ministério da Saúde da Argentina confirmou nesta terça-feira, 3, o primeiro caso da doença causada pelo novo coronavírus no país. No total, são 15 pessoas diagnosticadas com o Covid-19 em cinco países da América Latina.

O paciente é um homem de 40 anos que voltou na semana passada de uma viagem à Itália. Além de visitar Milão, no norte do país e onde se concentra o surto da doença na Europa, o argentino passou por Barcelona, na Espanha. Ele chegou na Argentina no domingo 29 e pouco tempo depois começou a apresentar complicações respiratórias.

Segundo o Ministério, o governo colocará todos os passageiros que viajaram em assentos próximos ao paciente no voo de volta para a Argentina em quarentena.

Os outros países afetados pelo novo coronavírus na América Latina são o Equador, com 7 casos, México, com 5, Brasil, com 2, e a República Dominicana, com 1 paciente.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a propagação do vírus diminuiu na China, enquanto seu número começa a aumentar fora dela. O governo chinês registrou 80.134 casos da doença na segunda-feira 2, mas no mundo, foram 1.598 novos casos de Covid-19 diagnosticados no mesmo período, segundo o boletim diário da OMS.

Cerca de 71 países, fora a China, foram afetados pelo coronavírus. No total, 3.043 pessoas morreram e outras 88.948 foram infectadas. Os surtos mais graves afligem a Coreia do Sul, com 4.212 casos, a Itália, com 1.689, e o Irã, com 978. Há duas pessoas infectadas pelo vírus no Brasil, enquanto o Ministério da Saúde monitora outros 433 casos suspeitos da doença.