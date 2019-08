Argentina anuncia renegociação de dívida com FMI e credor privado

A dois meses das eleições presidenciais, o governo da Argentina anunciou que vai começar um processo de extensão dos prazos de vencimento de sua dívida com credores estrangeiros e renegociar os prazos de pagamento da ajuda recebida do Fundo Monetário Internacional (FMI). As medidas foram detalhadas nesta quarta-feira, 28, pelo ministro da Fazenda, Hernan Lacunza, logo depois de a cotação do dólar ter chegado a 60 pesos e de a taxa de risco-país ter superado 2.100 pontos básicos.

“Propusemos ao FMI iniciar o diálogo sobre o reescalonamento dos vencimentos da dívida”, afirmou Lacunza, referindo-se à ajuda financeira recebida pelo país do Fundo em 2018.

Lancuza explicou que as medidas buscarão prorrogar os prazos da dívida de curto prazo nas mãos de investidores institucionais, os bônus emitidos sob legislações doméstica e estrangeira, sem reduzir seu capital nem os juros. O objetivo será “aliviar a carga financeira” do país em curto e médio prazos, de forma a garantir a estabilidade.

Os jornais argentinos evitaram qualificar a medida como uma moratória – a suspensão de pagamentos da divida por um país, um artifício que Buenos Aires adotou em várias ocasiões e que danificou sua imagem internacional por anos.

