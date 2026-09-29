🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Argentina anuncia arbitragem internacional contra Reino Unido por petróleo nas Malvinas

Javier Milei voltou a reivindicar a soberania sobre as ilhas, que são administradas pelos britânicos como um território ultramarino desde 1833

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 11h03 | Atualizado em 29 set 2026, 11h18
O presidente da Argentina, Javier Milei, durante discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em 23 de setembro de 2026.
O presidente da Argentina, Javier Milei, durante discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em 23 de setembro de 2026. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)
Continua após publicidade
Argentina anuncia arbitragem internacional contra Reino Unido por petróleo nas Malvinas Priorize VEJA no Google

O presidente argentino, Javier Milei, anunciou na segunda-feira, 28, que instruiu o Ministério das Relações Exteriores e as equipes jurídicas do governo a iniciarem uma arbitragem internacional contra o Reino Unido pelo que descreveu como a “exploração ilegal” dos recursos argentinos pelo projeto Sea Lion, localizado na Bacia das Malvinas do Norte.

“Se em duas semanas o Reino Unido não interromper a exploração ilegítima, vamos recorrer ao Tribunal Internacional do Direito do Mar”, escreveu o presidente nas redes sociais, reivindicando a soberania sobre as Ilhas Malvinas, que são administradas pelos britânicos como um território ultramarino desde 1833.

Em comunicado, a Presidência da República Argentina afirmou que a exploração unilateral dos recursos naturais nas Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul, bem como nas áreas marítimas circundantes, “é contrária ao direito internacional” e causa “danos irreversíveis e irreparáveis” aos direitos de soberania reivindicados pela Argentina.

Siga

Segundo o gabinete de Milei, o país sul-americano se baseará na Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Direito do Mar na requisição.

Continua após a publicidade

O chanceler argentino, Pablo Quirno, por sua vez, afirmou nesta terça-feira que o governo notificou o Reino Unido sobre o início da arbitragem. “Quem explorar ou utilizar nossos recursos naturais nas Malvinas sem autorização argentina terá que enfrentar as consequências”, escreveu ele nas redes sociais.

Na semana passada, Milei fez duras críticas à ONU durante discurso na Assembleia Geral, em Nova York, acusando a entidade de inação diante da disputa pelas Ilhas Malvinas. “Hoje venho dizer a vocês que a Argentina não vai se sentar e esperar que a ONU e a comunidade internacional estejam à altura de seu próprio mandato. Vamos tomar providências nesse assunto”, declarou.

Continua após a publicidade

Disputa pelas Malvinas

Em 1982, Argentina e Reino Unido travaram uma guerra pela soberania das Malvinas, com saldo de 649 soldados argentinos e 255 britânicos mortos. A relação diplomática foi retomada na década de 1990, mas a negativa inglesa de discutir a soberania das Malvinas, chamadas por eles de Ilhas Falkland, é motivo de questionamentos permanentes dos governos argentinos ante organismos internacionais – o Brasil reconhece a reivindicação argentina.

As ilhas têm cerca de 11. 700 quilômetros quadrados e ficam a aproximadamente 600 quilômetros da costa argentina. O território tem importância estratégica pelo potencial de exploração de petróleo e outros recursos naturais na região.

O Reino Unido argumenta que a vontade da população local deve ser respeitada. Em um referendo realizado em 2013, 1. 513 dos 1. 517 eleitores que participaram da votação defenderam a permanência do território sob administração britânica.

Continua após a publicidade

+ Trump sugere que pode deixar de apoiar Inglaterra na disputa pelas Ilhas Malvinas

As Nações Unidas, por sua vez, consideram as Malvinas um território não-autônomo e pedem que Buenos Aires e Londres busquem uma solução negociada, sem reconhecer como definitiva a reivindicação de nenhuma das partes.

Continua após a publicidade

A disputa ganhou novo impulso nas últimas semanas depois que o governo Milei decidiu endurecer sua ofensiva contra empresas envolvidas na exploração de recursos naturais na região. Buenos Aires apresentou ao Congresso um projeto para ampliar sanções contra companhias, acionistas e fornecedores que atuem nas ilhas sem autorização argentina.

O tema também voltou aos holofotes durante a Copa do Mundo, em julho. Após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra no torneio, jogadores argentinos celebraram exibindo uma faixa com a frase “Las Malvinas son Argentinas” (“As Malvinas são argentinas”, em tradução livre).

Publicidade
TAGS:
Argentina
Disputa
Javier Milei
Reino Unido
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).