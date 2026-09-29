Argentina anuncia arbitragem internacional contra Reino Unido por petróleo nas Malvinas

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O presidente Javier Milei instruiu o início de uma arbitragem internacional contra o Reino Unido, alegando “exploração ilegal” de recursos na Bacia das Malvinas do Norte. O governo argentino ameaça recorrer ao Tribunal Internacional do Direito do Mar caso a exploração não seja interrompida, intensificando a disputa pela soberania das ilhas.

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O presidente argentino, Javier Milei, anunciou na segunda-feira, 28, que instruiu o Ministério das Relações Exteriores e as equipes jurídicas do governo a iniciarem uma arbitragem internacional contra o Reino Unido pelo que descreveu como a “exploração ilegal” dos recursos argentinos pelo projeto Sea Lion, localizado na Bacia das Malvinas do Norte.

“Se em duas semanas o Reino Unido não interromper a exploração ilegítima, vamos recorrer ao Tribunal Internacional do Direito do Mar”, escreveu o presidente nas redes sociais, reivindicando a soberania sobre as Ilhas Malvinas, que são administradas pelos britânicos como um território ultramarino desde 1833.

Em comunicado, a Presidência da República Argentina afirmou que a exploração unilateral dos recursos naturais nas Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul, bem como nas áreas marítimas circundantes, “é contrária ao direito internacional” e causa “danos irreversíveis e irreparáveis” aos direitos de soberania reivindicados pela Argentina.

Segundo o gabinete de Milei, o país sul-americano se baseará na Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Direito do Mar na requisição.

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O chanceler argentino, Pablo Quirno, por sua vez, afirmou nesta terça-feira que o governo notificou o Reino Unido sobre o início da arbitragem. “Quem explorar ou utilizar nossos recursos naturais nas Malvinas sem autorização argentina terá que enfrentar as consequências”, escreveu ele nas redes sociais.

Na semana passada, Milei fez duras críticas à ONU durante discurso na Assembleia Geral, em Nova York, acusando a entidade de inação diante da disputa pelas Ilhas Malvinas. “Hoje venho dizer a vocês que a Argentina não vai se sentar e esperar que a ONU e a comunidade internacional estejam à altura de seu próprio mandato. Vamos tomar providências nesse assunto”, declarou.

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Disputa pelas Malvinas

Em 1982, Argentina e Reino Unido travaram uma guerra pela soberania das Malvinas, com saldo de 649 soldados argentinos e 255 britânicos mortos. A relação diplomática foi retomada na década de 1990, mas a negativa inglesa de discutir a soberania das Malvinas, chamadas por eles de Ilhas Falkland, é motivo de questionamentos permanentes dos governos argentinos ante organismos internacionais – o Brasil reconhece a reivindicação argentina.

As ilhas têm cerca de 11. 700 quilômetros quadrados e ficam a aproximadamente 600 quilômetros da costa argentina. O território tem importância estratégica pelo potencial de exploração de petróleo e outros recursos naturais na região.

O Reino Unido argumenta que a vontade da população local deve ser respeitada. Em um referendo realizado em 2013, 1. 513 dos 1. 517 eleitores que participaram da votação defenderam a permanência do território sob administração britânica.

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As Nações Unidas, por sua vez, consideram as Malvinas um território não-autônomo e pedem que Buenos Aires e Londres busquem uma solução negociada, sem reconhecer como definitiva a reivindicação de nenhuma das partes.

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A disputa ganhou novo impulso nas últimas semanas depois que o governo Milei decidiu endurecer sua ofensiva contra empresas envolvidas na exploração de recursos naturais na região. Buenos Aires apresentou ao Congresso um projeto para ampliar sanções contra companhias, acionistas e fornecedores que atuem nas ilhas sem autorização argentina.

O tema também voltou aos holofotes durante a Copa do Mundo, em julho. Após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra no torneio, jogadores argentinos celebraram exibindo uma faixa com a frase “Las Malvinas son Argentinas” (“As Malvinas são argentinas”, em tradução livre).