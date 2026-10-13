Arábia Saudita ataca capital do Iêmen e hutis prometem resposta ‘dura e dolorosa’

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A Arábia Saudita atacou uma instalação petrolífera no Iêmen, provocando a ameaça de retaliação por parte dos rebeldes hutis, que miram alvos em Riad, incluindo a Saudi Aramco. O conflito se intensifica na região, com tensões elevadas entre Estados Unidos e Irã e busca por apoio internacional. Entenda os desdobramentos e as implicações para o Oriente Médio.

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A Arábia Saudita atacou nesta terça-feira, 13, uma instalação petrolífera nos arredores de Sanaa, capital do Iêmen, segundo veículos de comunicação ligados aos hutis. A ofensiva ocorreu após as forças sauditas alertarem civis para que deixassem a região antes de uma operação militar. Em resposta, o grupo rebelde, apoiado pelo Irã, ameaçou retaliar com ataques contra alvos em Riad, incluindo instalações da petroleira Saudi Aramco.

A emissora Al-Masirah, controlada pelos hutis, informou que o bombardeio atingiu a estação central de Sabah, pertencente à Companhia de Petróleo do Iêmen. A empresa afirmou que o local não armazenava produtos petrolíferos no momento e que o ataque não comprometeu suas reservas nem as cadeias de abastecimento.

O porta-voz militar dos hutis, Yahya Saree, advertiu que qualquer ofensiva contra Sanaa teria uma resposta “dura e dolorosa”. O grupo também renovou o alerta para que trabalhadores e civis se afastem de instalações petrolíferas e aeroportos sauditas, que considera alvos legítimos. Entre os locais mencionados estão a sede da Saudi Aramco em Dammam, uma refinaria em Riad e o Aeroporto Internacional Rei Khalid, na capital saudita.

Na última semana, os hutis intensificaram os ataques contra a Arábia Saudita. No sábado, um ataque com míssil ao aeroporto de Riad deixou ao menos 13 mortos e mais de 300 feridos. A ofensiva provocou interrupções no tráfego aéreo do reino.

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Conflito se intensifica

A Arábia Saudita retomou as operações militares no Iêmen para apoiar as forças governamentais diante do avanço dos hutis, que conquistaram posições estratégicas na costa do Mar Vermelho no mês passado. O governo iemenita lançou uma contraofensiva para recuperar territórios, inclusive nas proximidades do estreito de Bab el-Mandeb, passagem marítima importante para o transporte internacional de petróleo.

A crise se desenrola em meio ao conflito mais amplo entre Estados Unidos e Irã, iniciado em fevereiro, que elevou as tensões no Oriente Médio e ampliou as preocupações com a segurança das rotas de energia. Desde então, o fechamento do estreito de Ormuz por Teerã aumentou a importância de rotas alternativas para o escoamento de petróleo saudita.

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+ Hutis ampliam ofensiva contra Arábia Saudita e pressionam exportações de petróleo

Riad também busca apoio internacional para conter os ataques. Nesta terça-feira, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, manifestou apoio à Arábia Saudita em conversa com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o MBS, segundo a Presidência turca, sem detalhar medidas concretas. Turquia, Paquistão e Arábia Saudita assinaram um pacto de defesa mútua neste ano, ainda pendente de ratificação pelo Parlamento turco.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também conversou com MBS e afirmou que poderia pedir a Erdogan que ajudasse a defender os interesses sauditas. Washington, porém, ainda não se comprometeu a participar diretamente de uma ofensiva contra os hutis.

O Irã, por sua vez, ofereceu-se para mediar as tensões entre Riad e os rebeldes iemenitas. A proposta foi anunciada pelo ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, no domingo e reiterada pelo ministério na segunda-feira.