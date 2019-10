Arábia Saudita anuncia investimento de US$ 10 bilhões no Brasil

Ministros @onyxlorenzoni e @ernestofaraujo anunciam o investimento de US$ 10 bilhões no #Brasil.

A atuação do presidente @jairbolsonaro foi fundamental para o acordo com a Arábia Saudita.

🇧🇷🤝🇸🇦 pic.twitter.com/uaw8M8SSxt

— Casa Civil (@casacivilbr) October 29, 2019