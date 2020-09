Arábia Saudita anula penas de morte pelo assassinato de Jamal Khashoggi

Um tribunal da Arábia Saudita anulou nesta segunda-feira, 7, cinco sentenças de morte pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, crítico ao governo. Ao invés disso, cinco dos réus, não identificados, foram condenados a 20 anos de prisão, enquanto outros três receberam penas de sete a dez anos, segundo a mídia estatal.

O julgamento foi amplamente criticado por grupos de direitos humanos e por uma investigadora independente das Nações Unidas, Agnes Callamard, que enfatizou que nenhum funcionário de alto escalão ou suspeito de ordenar o assassinato foi considerado culpado. Além de questionar a independência do tribunal, ela chamou as sentenças de “paródia de justiça”.

#JamalKhashoggi: 1.The Saudi Prosecutor performed one more act today in this parody of justice. But these verdicts carry no legal or moral legitimacy. They came at the end of a process which was neither fair, nor just, or transparent. https://t.co/nt4n2CqS21

— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) September 7, 2020