Arábia Saudita acusa hutis de ataque contra Meca e rebeldes dizem ter derrubado caça F-15

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Huthis afirmam ter derrubado caça saudita no Iêmen, enquanto Riad acusa o grupo de lançar drone contra Meca, a cidade mais sagrada do Islã, chamando a segurança religiosa de “linha vermelha”. A troca de acusações intensifica a escalada do conflito, que já afeta o mercado de petróleo e as rotas marítimas.

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Os rebeldes hutis afirmaram nesta quarta-feira, 16, ter derrubado um caça F-15 da Força Aérea da Arábia Saudita durante uma operação no Iêmen. Por sua vez, Riad acusou o grupo apoiado pelo Irã de lançar um drone em direção a Meca, a cidade mais sagrada do islamismo, e afirmou que a segurança dos locais religiosos é uma “linha vermelha”.

Segundo o porta-voz militar huti, Yahya Saree, o avião saudita foi abatido enquanto realizava uma operação sobre a província de Marib, no centro-norte do Iêmen. O grupo afirmou ter usado um míssil de fabricação própria, mas não apresentou evidências da queda do caça. Autoridades sauditas ainda não confirmaram a alegação.

Saree também afirmou que aviões sauditas realizaram mais de 450 ataques contra o Iêmen ao longo da semana, atingindo sete províncias. Segundo ele, a ofensiva deixou civis mortos e feridos. Os números apresentados pelos hutis não foram verificados de forma independente.

A acusação envolvendo Meca ocorreu na terça-feira, 15. Segundo a coalizão liderada pela Arábia Saudita, as defesas aéreas do país interceptaram e destruíram um drone huti ao sul da cidade, antes que ele entrasse no espaço aéreo restrito da região. O porta-voz da coalizão, general Turki al-Maliki, classificou a segurança de Meca, de seus visitantes e dos peregrinos como uma “linha vermelha” e afirmou que haverá uma resposta.

Os hutis negaram ter tentado atingir a cidade sagrada. Um integrante do gabinete político do grupo afirmou que a acusação saudita era falsa e que as operações dos rebeldes têm como alvo instalações militares e de petróleo, longe dos locais religiosos.

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O episódio ocorreu horas depois de a Arábia Saudita emitir um alerta de segurança para Meca em meio à escalada dos ataques hutis. O aviso foi posteriormente retirado.

Escalada no Iêmen

A nova troca de acusações ocorre um dia depois de os hutis ampliarem os ataques contra a Arábia Saudita. Na segunda-feira, 14, o grupo lançou dezenas de mísseis e drones contra a Base Aérea Rei Khalid, em Khamis Mushait, no sul do país. Treze civis ficaram feridos, segundo a coalizão saudita.

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Desde então, as forças aéreas da Arábia Saudita e do governo iemenita reconhecido internacionalmente intensificaram os bombardeios contra posições hutis no Iêmen.

Os combates fazem parte de uma nova frente da guerra no Oriente Médio, iniciada após a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã. Nas últimas semanas, os hutis avançaram pelo oeste do Iêmen e conquistaram posições estratégicas na costa do Mar Vermelho e na região do Estreito de Bab el-Mandeb.

A movimentação ampliou a pressão sobre a Arábia Saudita, que depende cada vez mais de rotas alternativas para escoar sua produção de petróleo enquanto o Estreito de Ormuz permanece afetado pelo conflito.

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Pressão sobre petróleo e navegação

O avanço dos hutis também ameaça uma das principais rotas marítimas do mundo. O grupo passou a controlar posições ao longo do litoral do Mar Vermelho e a região de Bab el-Mandeb, passagem que conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Áden.

A área ganhou importância adicional para Riad depois que o transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz foi prejudicado pela guerra. Na semana passada, a Arábia Saudita também interrompeu a operação de seu oleoduto Leste-Oeste, de 1. 200 quilômetros, após ataques que o governo atribuiu a milícias apoiadas pelo Irã no Iraque.

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Segundo a Reuters, uma paralisação prolongada do oleoduto poderia afetar até 4% da oferta mundial de petróleo. O preço do Brent chegou a cerca de 108 dólares por barril em meio às preocupações com a oferta global.

A expansão do conflito levou ainda os Estados Unidos a endurecerem as recomendações de segurança para seus funcionários na Arábia Saudita. Washington restringiu viagens de servidores do governo para áreas situadas a menos de 30 quilômetros da fronteira com o Iêmen.

A escalada entre os hutis e a Arábia Saudita ocorre enquanto permanecem travadas as negociações para a reabertura do Estreito de Ormuz, ampliando os riscos para a segurança regional, a navegação comercial e o mercado global de energia.