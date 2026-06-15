Apuração de votos de peruanos no Brasil termina; veja resultados entre Fujimori e Sánchez 

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Keiko Fujimori venceu Roberto Sánchez entre eleitores peruanos no Brasil com 55,6% dos votos. A disputa presidencial no Peru segue acirradíssima, com menos de 0,1% separando os candidatos. Entenda a polarização e os cenários desta eleição que definirá o nono presidente do país em uma década de crise política.

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A candidata de direita Keiko Fujimori venceu o adversário de esquerda Roberto Sánchez na disputa pela Presidência do Peru entre eleitores peruanos que votaram no Brasil, segundo a Comissão Nacional Eleitoral do Peru (ONPE). Com 100% das atas contabilizadas nesta segunda-feira, 15, a filha do ex-ditador Alberto Fujimori obteve 2.832 votos, o equivalente a 55,6% do total, enquanto Sánchez somou 2.261 votos, ou 44,4%.

Fujimori venceu em nove das 11 capitais que receberam eleitores peruanos, com destaque para Goiânia, onde alcançou 74% dos votos, Manaus (72%) e Curitiba (62,5%). No Rio de Janeiro, a candidata conservadora obteve 57,7% da preferência do eleitorado, enquanto em São Paulo, o maior colégio eleitoral entre os peruanos no Brasil, venceu por margem estreita: 50,9% contra 49,1% de Sánchez.

Já o adversário de esquerda levou vantagem apenas em Fortaleza, com 59,1% dos votos, e em Porto Alegre, com 53,7%.

Disputa acirrada

Enquanto isso, a disputa nacional segue acirrada no Peru. Com 98,62% das atas contabilizadas nesta segunda-feira, Keiko Fujimori aparece à frente com 9.078.120 votos, correspondentes a 50,05% do total apurado. Roberto Sánchez registra 9.059.164 votos, ou 49,94%.

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+ Por que a apuração da eleição do Peru demora tanto tempo?

Os dois candidatos estiveram praticamente empatados durante toda a apuração. Enquanto Fujimori liderou as pesquisas de boca de urna, Sánchez ficou ligeiramente à frente na contagem rápida da Ipsos, que tem previsto com precisão eleições anteriores.

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Ambos pediram calma e paciência durante toda a apuração, mas o candidato esquerdista – que ultrapassou a rival na semana passada, impulsionado pelos votos de áreas rurais – começou a endurecer o tom na última quarta-feira e pediu uma reunião com observadores internacionais para discutir “desenvolvimentos estranhos, incomuns e questionáveis”.

Keiko x Sánchez

Roberto Sánchez e Keiko Fujimori disputam o mandato presidencial no Peru para o período de 2026 a 2031, de cinco anos. O vencedor será o nono presidente do país sul-americano em dez anos de crise política. Desde 2016, dois presidentes renunciaram e quatro foram destituídos pelo Parlamento peruano, tido como o poder de fato no país.

Filha do ex-ditador Alberto Fujimori, condenado por violações de direitos humanos, o que inclui esterilização forçada de mulheres indígenas, Keiko perdeu nas últimas três eleições no 2º turno, em 2011, 2016 e 2021. No último pleito presidencial, foi superada pelo então presidente Pedro Castillo por apenas 45 mil votos (posteriormente, ele seria destituído, preso e condenado por tentativa de golpe de Estado).

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Sánchez, que foi ministro durante o governo Castillo, é seu herdeiro político nesta eleição: adotou o mesmo chapéu de caubói característico do mentor e agora aguarda os resultados do lado de fora da prisão onde o ex-presidente está detido.