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Aprovação de Trump chega ao menor nível de sua carreira política, aponta pesquisa

Índice caiu para 32% em meio à insatisfação com o custo de vida; até entre republicanos, avaliação do presidente piorou

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 16h28
Homem branco de cabelos loiros, com terno azul-marinho, camisa branca e gravata vermelha estampada, olhando para baixo com expressão séria
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)
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Aprovação de Trump chega ao menor nível de sua carreira política, aponta pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para 32%, o menor índice de sua carreira política, segundo pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta segunda-feira, 21. O levantamento mostra um desgaste na avaliação do republicano principalmente em relação ao custo de vida, tema apontado pelos americanos como uma das principais questões para as eleições legislativas de novembro.

Entre os eleitores republicanos, 73% aprovam o desempenho de Trump, ante 82% na pesquisa anterior, realizada uma semana antes. No conjunto dos entrevistados, a aprovação havia sido de 35% no levantamento anterior.

A avaliação sobre o custo de vida é ainda mais negativa: apenas 17% dos entrevistados aprovam a atuação do presidente nessa área. Pela primeira vez, entre os republicanos, a parcela que desaprova a condução do tema supera a dos que aprovam: 51% a 44%.

A insatisfação ocorre em meio ao impacto econômico da guerra entre Estados Unidos e Irã, iniciada em 28 de fevereiro. O conflito afetou o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo e gás do mundo.

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Em 17 de setembro, o preço médio da gasolina nos Estados Unidos estava em US$ 4,47 por galão, enquanto o diesel alcançava US$ 6,45 por galão, recorde para o combustível, segundo dados da American Automobile Association (AAA).

Além dos efeitos da guerra sobre a oferta de energia, problemas na capacidade de refino também contribuíram para pressionar os preços dos combustíveis, segundo a Reuters.

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O cenário contrasta com uma das principais promessas de Trump ao retornar à Casa Branca, em janeiro de 2025: conter a inflação e encerrar conflitos no exterior.

A pesquisa Reuters/Ipsos foi realizada online durante quatro dias e ouviu 1.277 adultos nos Estados Unidos. A margem de erro é de três pontos percentuais.

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