É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Mundo

Aprovação de Trump cai para 33%, o menor índice de sua presidência, revela pesquisa

Insatisfação é puxada pela guerra com o Irã, que leva número crescente dos americanos, incluindo republicanos, a desaprovar gestão econômica

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 11h01 | Atualizado em 18 ago 2026, 11h29
Donald Trump, com cabelo loiro e terno escuro, gravata dourada, sentado em cadeira clara, olhos fechados, parece pensativo ou adormecido. Uma pequena bandeira dos EUA está à sua esquerda, e um microfone à direita. À frente, uma placa azul com a palavra UNITED parcialmente visível
O presidente dos EUA, Donald Trump, participa de cúpula da Otan em Ancara, Turquia. 08/07/2026 -  (Alexis Jumeau/AFP)
Continua após publicidade
Aprovação de Trump cai para 33%, o menor índice de sua presidência, revela pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O índice de aprovação do presidente americano, Donald Trump, caiu para 33%, o nível mais baixo de sua presidência, revelou uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada na segunda-feira 18, puxada pela preocupação da ampla maioria dos americanos com a guerra entre Estados Unidos e Irã. Em paralelo, 64% dos entrevistados afirmaram desaprovar do desempenho do republicano na Casa Branca.

Na última pesquisa Reuters/Ipsos, realizada no início deste mês, ele aparecia com 35% de aprovação. Com dois pontos percentuais a menos, Trump vive o pior momento do mandato atual, tendo igualado o índice mais baixo de sua primeira passagem pela Casa Branca (dezembro de 2017).

Os dados mostram que os americanos estão desapontados, em particular, com a gestão da economia. Trump fez campanha com a promessa de manter a inflação sob controle e evitar guerras prolongadas, mas o conflito no Oriente Médio se estendeu por mais tempo do que o previsto por seu governo e efetivamente paralisou um quinto do comércio global de petróleo com o fechamento do Estreito de Ormuz.

Siga

Nos Estados Unidos, a população sentiu o baque no bolso com a disparada da gasolina (mais de 30%), que incidiu sobre os preços de outros insumos (em especial, alimentos). Em junho, a Moody’s Analytics estimou que a guerra custou aos americanos cerca de US$ 1.000 por domicílio desde o início do conflito, em fevereiro. E não há otimismo: de acordo com a pesquisa Reuters/Ipsos, hoje, 80% dos americanos — incluindo 87% dos democratas e 71% dos republicanos — acreditam que o envolvimento dos Estados Unidos no Irã “continuará por um longo período”. Apenas 16% disseram que o conflito provavelmente terminaria em algumas semanas.

Continua após a publicidade

As polêmicas medidas de Donald Trump

Em um comício político em Nova York na última sexta-feira, Trump declarou que pagar “um pouquinho a mais pela gasolina” vale o custo de garantir que “um país muito maligno” não possua uma arma nuclear — o programa de enriquecimento de urânio dos aiatolás encabeça o rol de justificativas de Washington e Israel para iniciar a guerra. No entanto, segundo o novo levantamento, apenas um em cada cinco americanos — e somente 50% dos republicanos — acredita que o conflito valeu a pena.

Continua após a publicidade

Além disso, pela primeira vez em cerca de uma década, os eleitores dizem preferir os democratas aos republicanos na gestão das finanças. A pesquisa Reuters/Ipsos mostrou que 38% creem que o Partido Democrata conduzirá melhor a economia, contra 35% que preferem a abordagem da sigla de Trump. Os democratas também são vistos como mais aptos a lidar com a crise do custo de vida, e estão ganhando terreno no quesito política migratória: enquanto 40% ainda consideram que os republicanos lidam melhor com a imigração, 38% preferem a oposição, a menor margem registrada durante o mandato atual de Trump (em janeiro de 2025, seu partido liderava o índice por 26 pontos).

A pesquisa Reuters/Ipsos, realizada online, coletou respostas de 1.166 adultos americanos em todo o país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Economia
Estados Unidos
Governo do Irã
Guerra
Oriente Médio
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).