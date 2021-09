Aprovação de Biden despenca após retirada desastrada do Afeganistão

Os índices de aprovação de Joe Biden despencaram após a retirada caótica das tropas americanas do Afeganistão. Segundo levantamento feito pela rede de TV ABC News, hoje somente 44% dos americanos aprovam a administração do democrata.

Trata-se de uma queda de 6 pontos percentuais na comparação com a pesquisa anterior, realizada em junho. Já os que disseram não aprovar somam agora 51%, o que representa subida de 9 pontos percentuais na rejeição em relação ao último levantamento.

Isso não significa, porém, que os americanos condenem o fim da guerra no Afeganistão. Muito pelo contrário: 77% concordaram com o fim de vinte anos de intervenção militar, a mais longa da história dos Estados Unidos. E somente um terço dos americanos afirmaram que a invasão conseguiu atingir seus objetivos.

A rejeição dos americanos se deve à forma com que Biden lidou com a evacuação. De acordo com a pesquisa da ABC News, apenas 26% aprovaram a maneira como Biden conduziu a retirada. E 69% expressaram críticas à sua liderança.

A pesquisa mostra ainda que os americanos estão abertos a acolher refugiados: 69% afirmam que os Estados Unidos devem abrir as portas para os afegãos. Enquanto 27% disseram se opor. O número é bem superior aos que expressaram opinião favorável ao acolhimento de sírios na crise de refugiados que o país sofreu, em 2015.