Após Trump contrair Covid-19, Joe Biden será testado

Após a confirmação de que Donald Trump e a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania, testaram positivo para o novo coronavírus, o democrata e candidato à Casa Branca Joe Biden também passará por exames de Covid-19. Os dois oponentes estiveram juntos na última terça-feira 29 durante o primeiro debate da campanha eleitoral.

De acordo com a emissora CNN, o democrata fará seu teste ainda nesta sexta-feira, 2. A expectativa para os resultados é grande, já que Biden completará 78 anos ainda este ano e é do grupo de risco.

O concorrente à Casa Branca foi um dos que desejou melhoras a Trump e Melania. “Continuaremos a rezar pela saúde e segurança do presidente e sua família”, afirmou pelo Twitter.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020