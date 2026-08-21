Após Tribunal Penal Internacional, Turquia emite ordem de prisão contra Netanyahu

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A Turquia emitiu mandados internacionais de prisão contra Benjamin Netanyahu e outros oficiais israelenses, acusando-os de genocídio e crimes contra a humanidade. A medida se relaciona com a interceptação de flotilhas humanitárias que tentavam entregar ajuda a Gaza. Netanyahu já enfrenta um mandado do TPI por crimes de guerra. Entenda os desdobramentos.

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A Turquia emitiu mandados internacionais de prisão para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outras autoridades israelenses em conexão com a interceptação e detenção de ativistas das flotilhas humanitárias que tentavam entregar ajuda a Gaza. O líder de Israel já é alvo de um mandado do Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra e crimes contra a humanidade relativos à guerra contra o Hamas no enclave palestino.

O ministro da Justiça turco, Akın Gürlek, informou que solicitou a emissão de avisos vermelhos da Interpol após mandados de prisão serem expedidos por um tribunal de Istambul, em 14 de julho de 2026. Segundo ele, os procedimentos judiciais relativos à abordagem de ativistas a bordo da flotilha, que ocorreu em águas internacionais, continuam em andamento. Os documentos alegam que o premiê israelense e seus funcionários cometeram “genocídio”.

O caso, registrado sob o número 2026/108 no 11º Tribunal Superior Criminal de Istambul, envolve 35 réus, incluindo Netanyahu e Afek Moskovitch.

“Em conformidade com os mandados de prisão emitidos em 14 de julho de 2026 contra Benjamin Netanyahu e Afek Moskovitch sob a acusação de ‘genocídio’, nosso Ministério da Justiça solicitou ao Ministério do Interior a emissão de Avisos Vermelhos para suas prisões internacionais, e os documentos relevantes foram encaminhados ao nosso Ministério das Relações Exteriores”, declarou Gürlek nesta sexta.

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As acusações

Segundo o ministro, Netanyahu e Moskovitch são acusados de crimes contra a humanidade, genocídio e homicídio qualificado, em conexão com o que autoridades turcas chamam de intervenção armada contra civis da Flotilha Global Sumud. Centenas de ativistas viajaram em mais de cinco jornadas internacionais rumo a Gaza em uma frota de barcos levando suprimentos — todos foram interceptados pelas forças israelenses antes de chegarem ao destino.

Os réus também estão sendo processados por acusações que incluem privação de liberdade, lesão corporal intencional, tortura, danos à propriedade, roubo qualificado e sequestro de veículos de transporte, afirmou Gürlek.

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A solicitação de avisos vermelhos da Interpol representa mais um passo nos procedimentos judiciais da Turquia contra autoridades israelenses por supostos crimes relacionados ao conflito em Gaza. O mecanismo é um pedido para autoridades policiais dos países-membros localizarem e prenderem provisoriamente uma pessoa, aguardando extradição ou outros procedimentos legais.