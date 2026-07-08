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Após terremotos, ONU lança apelo para arrecadar R$ 1,5 trilhão para a Venezuela

Montante será usado para atender às necessidades de 1,3 milhão de pessoas por seis meses; Governo pede descongelamento de fundos retidos no exterior

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 12h46 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h33
Vista aérea de uma cidade devastada, com edifícios desmoronados e escombros espalhados por toda parte. Alguns prédios altos permanecem em pé, mas a maioria está em ruínas. O céu azul com nuvens esparsas contrasta com a destruição no solo, transmitindo uma sensação de desolação e perda.
Vista aérea de edifícios desabados em Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela (MIGUEL MEDINA/AFP)
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As Nações Unidas fizeram um apelo nesta quarta-feira, 8, para arrecadar US$ 296 milhões (cerca de R$ 1,5 trilhão, na cotação atual) que serão destinados às operações de ajuda humanitária após os terremotos que devastaram a Venezuela em 24 de junho, deixando pelo menos 3.685 mortos e quase 17 mil feridos.

“Temos um plano claro. São necessários US$ 296 milhões para atender às necessidades socioeconômicas de 1,3 milhão de pessoas neste momento, ao longo de um período de seis meses. É um plano com prazos concretos”, afirmou o chefe de Assuntos Humanitários e coordenador de Ajuda de Emergência das Nações Unidas, Tom Fletcher.

Os tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5, ocorreram com intervalo de apenas 39 segundos e provocaram o desabamento de edifícios em Caracas e, principalmente, no estado costeiro de La Guaira, a região mais afetada pelo desastre.

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O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou que as crianças estão entre as mais afetadas pelo desastre, estimando que 234 mil delas precisarão de assistência humanitária.

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As autoridades venezuelanas ainda não divulgaram um número oficial de desaparecidos. Uma plataforma criada por organizações da sociedade civil estima que cerca de 30 mil pessoas continuam sumidas, enquanto as Nações Unidas trabalham com uma estimativa de até 50 mil.

Pressão

Uma avaliação do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR) estimou os danos à habitação e à infraestrutura em cerca de US$ 37 bilhões (mais de R$ 190 bilhões). O valor inclui cerca de US$ 24 bilhões em danos a edifícios residências, empresas, escolas, hospitais e instalações públicas e outros US$ 13 bilhões em infraestrutura.

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Nesta quarta, o governo venezuelano pediu a liberação de ativos congelados de seu país no exterior para ajudar a arrecadar fundos para a recuperação.

“Queremos fazer um chamado a todos os países que ainda têm fundos bloqueados que pertencem à Venezuela para que iniciemos um plano de liberação destes fundos para utilizá-los na recuperação”, disse o chanceler Iván Gil em uma reunião virtual com o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas (Ocha).

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Anteriormente, a presidente interina, Delcy Rodríguez, havia anunciado um fundo de US$ 200 milhões, alimentado com recursos do FMI, para a reconstrução. Qualquer ajuda será bem-vinda — a Venezuela tem uma dívida estimada em US$ 290 bilhões, e quaisquer gastos colocarão ainda mais pressão sobre as contas públicas.

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