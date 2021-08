Após terremoto deixar mais de 300 mortos, novo tremor atinge o Haiti

Depois de um terremoto de magnitude 7,2 atingir o Haiti neste sábado, 14, deixando ao menos 304 mortes, um novo tremor de 5,9 aconteceu no país.

Segundo o Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo (EMSC, em inglês), o novo terremoto ocorreu a uma profundidade de 8 km.

As rodovias do Haiti estão danificadas devido ao deslizamento de terra provado pelo terremoto, de acordo com o governo. Vários edifícios, incluindo hotéis, hospitais e igrejas foram gravemente afetados causando a morte de pelo menos 304 pessoas e deixando mais de 1.800 feridos.

Ainda segundo o governo haitiano, recursos estão sendo mobilizados para ajudar as vítimas. Funcionários de hospitais se queixam da falta de suprimentos para dar conta da sobrecarga. O primeiro-ministro Ariel Henry declarou estado de emergência por um mês.