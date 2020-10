Após tentar banir TikTok nos EUA, Trump viraliza no app com dancinha

19 out 2020, 15h03

Por Amanda Péchy - 19 out 2020, 15h03

Depois de Donald Trump publicar uma ordem executiva proibindo o TikTok nos Estados Unidos – temporariamente bloqueada por um juiz –, ele próprio viralizou no aplicativo. O presidente tornou-se “trend”, ou tendência, nesta segunda-feira, 19, porque usuários da plataforma estão copiando um vídeo de um de seus comícios em que ele faz a coreografia de “YMCA”, apelidando-a de “Dança do Trump”.

Ao som de uma versão compilada das músicas “Viva La Vida”, do Coldplay, e “Swing”, de Savage, os movimentos de Trump estão sendo imitados por milhares de usuários. O vídeo original tem 9 milhões de visualizações, enquanto o primeiro vídeo de uma pessoa imitando a dança de Trump tem 5 milhões de visualizações.

Não está claro se ela começou a tendência em apoio ao republicano ou para zombar de suas habilidades motoras, ou a falta delas. No entanto, a filha de Trump, Ivanka, compartilhou o TikTok em sua conta no Twitter. “Amei!”, disse ela.

Assim como Ivanka, os fãs de Trump parecem pensar que o vídeo foi feito em apoio ao presidente. No TikTok, muitos usuários estão aderindo à tendência e recriando a dança para apoiar sua campanha eleitoral.

O clipe de Trump foi tirado de um vídeo em que ele dança ao som de “YMCA”, do grupo Village People, em um comício na Pensilvânia no dia 13 de outubro. O fundador do Village People, Victor Willis, já criticou o uso da música pelo presidente e pediu que ele parasse de tocá-la – assim como “Macho Man” – em seus eventos.

A tendência ocorre em meio a uma disputa de poder entre Estados Unidos e China, na qual o TikTok é uma das peças-chave. Os advogados do governo Trump dizem que é do interesse da segurança nacional proibir o aplicativo devido a ligações entre a ByteDance, sua empresa-mãe, e o governo chinês.

Um documento do governo chamou a ByteDance de “porta-voz” do Partido Comunista Chinês, e disse que a empresa estava “comprometida em promover sua agenda e mensagens”. O TikTok nega as acusações, dizendo que os dados dos usuários americanos não são processados na China e que a empresa não dá ao governo chinês acesso às suas informações pessoais.

No dia 27 de setembro, um juiz bloqueou uma ordem executiva que teria removido o TikTok das lojas de aplicativos nos Estados Unidos, dizendo que a ByteDance sofreria “dano irreparável” sem uma liminar, mesmo que proibição fosse abandonada.

Trump disse que a condição para a permanência do aplicativo nos Estados Unidos é vender suas operações no país para uma organização americana. O presidente deu aprovação preliminar a um acordo as empresas Walmart e Oracle. O TikTok tem mais de 100 milhões de usuários nos Estados Unidos, de acordo com registros judiciais.