Após suspeita de envenenamento, Abramovich participa de negociações de paz

O oligarca russo Roman Abramovich foi visto nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia que ocorreram nesta terça-feira, 29, na Turquia.

A presença do ex-dono do clube inglês Chelsea acontece após ele ter apresentado sintomas de possível envenenamento depois de um encontro com negociadores ucranianos em Kiev.

Abramovich apareceu sentado na primeira fila de observadores na reunião em que o Ministério da Defesa da Rússia anunciou o cessar-fogo em Kiev e Tchernihiv.

O Kremlin disse que Abramovich desempenhou um papel inicial nas negociações de paz, mas que o processo agora depende das equipes de negociação.

Antes da reunião de hoje, Abramovich, já havia sido visto na Turquia, país onde o bilionário ancorou dois de seus superiates, avaliados em US$ 1,2 bilhão juntos.

Apontado como apoiador do regime de Vladimir Putin, o magnata russo sofreu sanções econômicas do Ocidente e está agora proibido de entrar no Reino Unido e de movimentar qualquer negócio que lhe renda dinheiro.