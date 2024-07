Após silêncio, Nancy Pelosi declara apoio à candidatura de Kamala Harris

A ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, declarou nesta segunda-feira, 22, apoiar a vice-presidente Kamala Harris para substituir o atual mandatário americano, Joe Biden, nas eleições presidenciais. Em sua declaração, a democrata chamou Kamala de “brilhantemente astuta” e disse que ela é a melhor pessoa para derrotar o ex-presidente republicano, Donald Trump, em novembro.

“A América foi verdadeiramente abençoada pela sabedoria e liderança do Presidente Joe Biden. Com amor e gratidão, saúdo o Presidente Biden por sempre acreditar nas possibilidades da América e dar às pessoas a oportunidade de atingir sua realização. Como um dos presidentes mais consequentes do nosso país, o presidente Biden não está apenas do lado certo da história, mas do lado certo do futuro”, disse ela. “Hoje, é com imenso orgulho e otimismo ilimitado pelo futuro do nosso país que endossamos a vice-presidente Kamala Harris para presidente dos Estados Unidos. Meu apoio entusiasmado a Kamala Harris para presidente é oficial, pessoal e político”, acrescentou.

Pelosi ainda afirmou que Kamala é a campeã “das famílias trabalhadoras, lutando notavelmente pelo direito de escolha da mulher” e que tem “plena confiança” de que ela vencerá as eleições em novembro. A declaração de apoio de Pelosi, que anteriormente afirmou que preferiria um processo competitivo em vez da coroação imediato de Kamala, foi a mais significativa desde que Biden disse que iria desistir da disputa pela Casa Branca.

Onda de endossos

O apoio de Pelosi ocorreu cerca de uma hora depois que a vice-presidente fez sua primeira aparição pública desde que se tornou principal nome para o pleito eleitoral. Algumas lideranças de peso do Partido Democrata já afirmaram são favoráveis da candidatura de Kamala, incluindo o ex-presidente Bill Clinton e sua esposa Hillary Clinton. Além disso, os governadores JB Pritzker de Illinois, Gretchen Whitmer de Michigan, Andy Beshear de Kentucky, Wes Moore de Maryland, Tim Walz de Minnesota, Tony Evers de Wisconsin e Josh Shapiro da Pensilvânia também se manifestaram a favor.

Até o momento, nenhum outro nome foi lançado publicamente na disputa até agora. Os cotados para ocupar o lugar eram os governadores Gavin Newson, da Califórnia, e Gretchen Whitmer, mas ambos já apoiaram a Kamala na corrida. Além deles, o senador de Nova Jersey, Cory Booker também se tornou um possível concorrente da atual vice-presidente na corrida à Casa Branca. Ele demonstrou interesse em concorrer nas eleições de 2020 contra Trump, mas não levou sua campanha muito adiante.

Outros líderes partidários, no entanto, ainda não apoiaram Kamala, incluindo o ex-presidente Barack Obama. Em sua visão, era necessário uma competição antes da vice ser coroada para participar da disputa.

Logo após desistir da campanha, Biden postou em suas redes sociais uma declaração de apoio a Kamala, afirmando que ela é a melhor opção para derrotar Trump em novembro. Em sua primeira aparição pública oficial desde que o líder democrata decidiu sair da disputa presidencial, a vice-presidente teceu uma série de elogios ao mandatário americano.

“O legado de realizações de Joe Biden nos últimos três anos é incomparável na história moderna. Em um mandato, ele já superou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram dois mandatos”, declarou.