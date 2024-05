Após se divorciar de Bill Gates, Melinda deixa fundação criada pelo casal

Quando o icônico casal formado pelo bilionário Bill Gates e sua esposa, Melinda, anunciou um divórcio em 2021, os dois afirmaram que continuariam a trabalhar juntos. Nesta segunda-feira, 13, porém, ela anunciou que abandonaria também este âmbito da relação, ao renunciar ao cargo de co-presidente da Fundação Bill & Melinda Gates.

“Esta não é uma decisão que tomei levianamente”, escreveu em uma publicação no X (antigo Twitter). “Estou imensamente orgulhosa da base que Bill e eu construímos juntos e do trabalho extraordinário que está sendo feito para abordar as desigualdades em todo o mundo.”

Impacto de peso

A instituição sem fins lucrativos foi fundada em 2000 por Melinda e seu então marido, que é cofundador da Microsoft, e tem como missão realizar doações para projetos nas as áreas da saúde e educação, além de reduzir a pobreza. Segundo o site da fundação, o casal investiu mais de US$ 36 bilhões (cerca de R$185,6 bilhões) entre 1994 e 2018.

Melinda afirmou que receberá US$ 12,5 bilhões (cerca de R$64,4 bilhões) adicionais para seu trabalho de caridade, devido a um acordo firmado com o ex-marido após a separação, e que pretende doar o dinheiro para mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade. Ela permanecerá na liderança da fundação até 7 de junho.

O divórcio

Bill e Melinda Gates se divorciaram em 2021, após 27 anos de casamento. Após a separação, eles anunciaram que entrariam em um período de teste até 2023 para decidirem se continuariam, ou não, trabalhando juntos na Fundação Bill & Melinda Gates.

O plano de contingência divulgado pelo CEO da caridade, Mark Suzman, em julho de 2021, afirmava que “se depois de dois anos qualquer um deles decidir que não pode continuar a trabalhar juntos como co-presidentes, Melinda French Gates renunciará ao seu cargo de co-presidente e curadora.”

Com sua saída, a instituição mudará seu nome para Fundação Gates, e Bill continuará no posto de presidente.

“Lamento ver Melinda partir, mas tenho certeza de que ela terá um enorme impacto em seu futuro trabalho filantrópico”, escreveu Bill Gates no X. “Olhando para o futuro, continuo totalmente comprometido com o trabalho da fundação em todas as nossas estratégias e em aproveitar as oportunidades que temos para continuar a melhorar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo”, acrescentou ele.