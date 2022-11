Após reveses militares, Rússia lança novo ataque de mísseis sobre Kiev

A Rússia disparou um novo ataque com mísseis contra a Ucrânia nesta terça-feira, 15, atingindo pelo menos dois prédios residenciais no centro da capital ucraniana, Kiev. Este foi um dos primeiros grandes ataques aéreos desde que a Ucrânia reconquistou Kherson, uma cidade estratégica no sul do país.

“Moradores de Kiev, fiquem em abrigos, duas explosões foram registradas na capital até agora”, escreveu a administração da cidade em uma mensagem à população.

A Força Aérea Ucraniana alertou, no início desta semana que Moscou estava estocando mísseis para renovar seu ataque à infraestrutura de energia já danificada da Ucrânia.

As forças russas lançaram uma série de ataques, inclusive com drones, que atingiram Kiev e outras cidades em outubro, atingindo alvos civis e infraestruturas cruciais.