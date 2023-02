Após reunião, Lula diz que ‘acha’ que EUA vão entrar no Fundo Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que pediu a Joe Biden apoio para o Fundo Amazônia e “acha” que os Estados Unidos vão aderir ao fundo, que hoje conta com financiamento da Alemanha e da Noruega para preservação da Amazônia.

O chefe do Planalto deu a declaração na noite desta sexta-feira, 10, após reunião a portas fechadas com presidente americano. “Não só acho que vão, como é necessário que participem, porque veja: o Brasil não quer transformar a Amazônia em um santuário da humanidade, mas também o Brasil não quer abrir mão de que a Amazônia é um território do qual o Brasil é soberano”, afirmou. Lula declarou ainda que é preciso “transformar a riqueza da nossa diversidade em algo que possa ser proveitoso para o povo brasileiro que mora na Amazônia”.

Antes do encontro com Biden, havia uma expectativa de que o resultado do encontro entre os dois presidentes fosse o anúncio dos EUA de que entrariam para o Fundo Amazônia.

Lula disse que não conversou especificamente sobre o Fundo Amazônia com Biden, mas que discutiu a necessidade de países ricos financiarem ações de preservação do meio ambiente em países em desenvolvimento e todos os que têm florestas: “Só na América do Sul, além do Brasil, temos Equador, temos a Colômbia, temos Peru, temos Venezuela, temos as Guianas, temos vários países que temos que cuidar”.

O presidente do Brasil afirmou ainda que sentiu “muita vontade do presidente Biden” de apoiar a criação deste fundo.

Continua após a publicidade