Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
Mundo

Após reunião com Hamas, genro de Trump encontra Netanyahu para tratativas sobre Gaza

Washington tenta mediar divergências entre Israel e o grupo islamista sobre a implementação de plano de paz promovido pelo presidente dos EUA

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 09h19 | Atualizado em 17 ago 2026, 09h56
Primeiro-ministro israelense Banjamin Netanyahu, cumprimentando Jared Kushner - 30/05/2019
Primeiro-ministro israelense Banjamin Netanyahu, cumprimentando Jared Kushner - 30/05/2019 (Matty Stern/AFP)
Continua após publicidade
Após reunião com Hamas, genro de Trump encontra Netanyahu para tratativas sobre Gaza Priorizar nos meus resultados Google

O genro do presidente Donald Trump e enviado de paz dos Estados Unidos, Jared Kushner, se encontrou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira, 17, na tentativa de tirar do papel um acordo de paz para Gaza, um dia após ter se reunido com uma delegação do Hamas.

O encontro ocorre em um momento em que Washington tenta reduzir as divergências entre Israel e o grupo islamista sobre a implementação do plano de paz promovido pelo presidente americano.

Raro encontro com Hamas

No domingo, Kushner realizou uma rara reunião com o novo líder do Hamas, Khalil al-Hayya, em El Alamein, no Egito.

Siga

Fontes ouvidas pela agência de notícias AFP sob condição de anonimato disseram que o Hamas reafirmou o compromisso com o plano de paz. Já o genro de Trump insistiu no desarmamento total do grupo palestino e solicitou provas “verificáveis” dos movimentos do Hamas para que o território “não volte a ser uma fonte de terror para Israel”.

Continua após a publicidade

Antes da reunião com o Hamas, Kushner se encontrou com mediadores do Egito, do Catar e da Turquia. Ele também se reuniu com Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza do Conselho da Paz criado por Trump.

Obstáculos no caminho para a paz

No final de julho, o Hamas aprovou um roteiro para pôr em prática a segunda etapa do plano de paz adotado em 10 de outubro do ano passado, encerrando (ao menos no papel) a guerra em Gaza. Como parte do pacto, o grupo deveria entregar as armas e deixar o enclave sob um salvo-conduto. Israel, por sua vez, deveria retirar todas as suas tropas do território palestino, interromper ataques e permitir a entrada de comida e ajuda humanitária.

Continua após a publicidade

Netanyahu, no entanto, disse que não cumpriria suas tarefas nessa segunda etapa do pacto enquanto não houvesse um “verdadeiro” desarmamento do Hamas.

Diplomatas dizem que é improvável que Israel faça grandes concessões sobre Gaza antes das eleições gerais de 27 de outubro. Pesquisas indicam que o premiê israelense caminha para a derrota no pleito, em meio a forte pressão política e queda na popularidade.

Em um comunicado conjunto divulgado no domingo, um grupo de oito países árabes e muçulmanos condenou Israel por rejeitar o plano de paz, afirmando que o país “mina fundamentalmente os esforços coletivos realizados para alcançar uma paz justa e duradoura”. A declaração foi assinada pelo Egito, Jordânia, Catar, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Paquistão.

Publicidade
TAGS:
Benjamin Netanyahu
Donald Trump
Estados Unidos
Guerra Israel-Hamas
Hamas
Israel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).