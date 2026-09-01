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Após renunciar ao cargo de premiê, Starmer se aposenta também do Parlamento britânico

Ex-líder do Partido Trabalhista diz que deixará de ser deputado para focar em 'assuntos internacionais' e abre caminho para eleições locais

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 09h51 | Atualizado em 1 set 2026, 10h12
LONDON, ENGLAND - APRIL 30: Prime Minister Keir Starmer gives a media statement on the government's response to a stabbing in which two Jewish men were wounded at 10 Downing Street on April 30, 2026 in London, England. On Wednesday, two Jewish men aged 76 and 34 were stabbed in the Golders Green area of north London. The suspect, aged 45, was tasered and arrested. Police have declared the attack a terrorist incident. The two victims were taken to hospital and are said to be in stable condition. (Photo by Jack Taylor - WPA Pool/Getty Images)
O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, do Partido Trabalhista. 30/04/2026 - (Jack Taylor/WPA Pool/Getty Images)
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Após renunciar ao cargo de premiê, Starmer se aposenta também do Parlamento britânico Priorizar nos meus resultados Google

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renunciou nesta terça-feira, 1º de setembro, ao cargo de deputado no Parlamento britânico.

Em comunicado enviado ao jornal Camden New Journal, Starmer afirmou que representar o distrito de Holborn e St Pancras, em Londres, foi uma “enorme honra e privilégio”, mas disse estar pronto para passar o cargo a um sucessor e focar em “assuntos internacionais”.

“Agora vou me concentrar em outras questões, especificamente assuntos internacionais, incluindo defesa, segurança, comércio e tecnologia em um mundo em rápida transformação”, afirmou o ex-premiê, acrescentando que também dará continuidade ao seu trabalho no combate à violência contra mulheres e meninas.

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A decisão abrirá caminho para novas eleições em um dos tradicionais redutos do Partido Trabalhista.

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Renúncia ao cargo de premiê

Starmer anunciou sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro em 22 de junho, menos de dois anos após sua vitória eleitoral, em reação à derrota sofrida pelo Partido Trabalhista nas eleições regionais e municipais de maio. O número de deputados trabalhistas que pediam sua renúncia vinha aumentando e sua popularidade nas pesquisas havia despencado devido a vários escândalos e à estagnação da economia.

Os trabalhistas colocaram fim a 14 anos de governos conservadores em 4 de julho de 2024, mas Starmer foi incapaz de sustentar a legislatura até 2029.

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“Deixo o cargo com serenidade, com um sorriso e orgulhoso de tudo o que conquistamos”, declarou ele em junho, antes de seguir para o Palácio de Buckingham para apresentar formalmente sua renúncia ao rei Charles III.

Andy Burnham, novo líder do Partido Trabalhista, assumiu o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, prometendo uma “virada de chave com as maiores mudanças dos últimos 40 anos”.

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Deputado
Keir Starmer
Reino Unido
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