Após rejeitar processo de Trump, Pensilvânia certifica vitória de Biden

A Pensilvânia certificou nesta terça-feira, 24, os resultados da eleição presidencial dos Estados Unidos que apontaram o democrata Joe Biden como o vencedor no estado, informou o governador Tom Wolf pelo Twitter. A confirmação se deu menos de 24 horas após a Suprema Corte estadual rejeitar, na segunda-feira 23, um processo da campanha do candidato derrotado, Donald Trump, pedindo pela não contagem de alguns votos enviados por correspondência.

“Hoje o Departamento de Estado da Pensilvânia [órgão responsável pelo processo eleitoral estadual] certificou os resultados da eleição de 3 de novembro para presidente e vice-presidente dos Estados Unidos”, tuitou Wolf.

“Conforme exigido pela lei federal, assinei o Certificado de Verificação para a lista de eleitores de Joe Biden e Kamala Harris”, acrescentou.

Com a certificação, Biden garantiu oficialmente o apoio dos 20 delegados da Pensilvânia no Colégio Eleitoral, que se reunirá em 14 de dezembro para formalizar a eleição do democrata como próximo presidente dos Estados Unidos.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.

As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020