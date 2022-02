Após recorde de testes de mísseis, Coreia do Norte prepara parada militar

Imagens de satélites mostram possíveis preparatórios da Coreia do Norte para um grande desfile militar, em meio às expectativas de que o país possa exibir novos avanços militares ou até mesmo lançar mais mísseis nos próximos feriados nacionais.

Há um temor de que o governo do país possa utilizar a data para testar mísseis de alcance intercontinental ou até mesmo nucleares, algo que não acontece desde 2017, depois que sete testes foram realizados apenas em janeiro, um recorde. As negociações para desnuclearização com os Estados Unidos seguem paralisadas.

De acordo com o 38 North, site dedicado à análise sobre o país, centenas de pessoas foram vistas em formação no Campo de Treinamento de Desfiles Mirim em Pyongyang, capital norte-coreana, onde geralmente os desfiles são realizados. Mais de 240 ônibus estavam estacionados nas proximidades do local, porém não havia sinais de equipamentos militares importantes, como mísseis balísticos.

“Isso pode significar que um grande evento irá acontecer ou que os equipamentos ainda não chegaram”, disse a 38 North em relatório.

O documento foi divulgado um dia depois que a NK News, site americano que fornece notícias sobre a Coreia do Norte, citou fontes e imagens de satélites que indicavam possíveis preparativos para um desfile, além de formações de marcha no campo de treinamento desde o final de janeiro.

É provável que a movimentação militar seja para comemorar o aniversário de Kim Jong Il, ex-líder supremo da Coreia do Norte, pai de Kim Jong Un, em 16 de fevereiro, e do fundador do país, Kim Il Sung, em 15 de abril.

Ambas as datas são feriados nacionais importantes no país e servem como oportunidade para exibição de todo o poderio militar norte-coreano, que contam com desfiles cheios de soldados, fileiras de armas e, em algumas ocasiões, mísseis balísticos.

“A Coreia do Norte não costuma anunciar essas comemorações com antecedência, mas nos últimos anos, o campo de treinamento começou a ficar cheio vários meses antes”, disse o relatório.

Segundo o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, a retomada de testes de armas nucleares ou mísseis de longo alcance por parte da Coreia do Norte irá gerar uma nova crise na península de maneira instantânea.