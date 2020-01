Após rápida reunião, Trump adia pronunciamento sobre ataques do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protelou o pronunciamento que faria à nação norte-americana na noite desta terça-feira, 7, depois de forças militares do Irã dispararem mísseis contra bases militar estadunidense Al Asad, usada pelas tropas da coalizão dos Estados Unidos em Erbil, no norte do Iraque. Ainda não há informação sobre mortes decorrentes dos ataques.

Depois do ataque, em retaliação à morte do general iraniano Qasem Soleimani na sexta-feira 3, Trump convocou às pressas o vice-presidente, Mike Pence, e os secretários de Defesa, Mark Esper, de Estado, Mike Pompeo, e o chefe das Forças Conjuntas dos Estados Unidos, general Mark Milley, para uma reunião para definir os próximos passos. Após a rápida reunião, a expectativa é de que o presidente americano faça seu pronunciamento apenas na quarta-feira 8.

Em comunicado, a Casa Branca afirmou estar ciente dos ataques às instalações americanas no Iraque. “O presidente foi informado e está monitorando a situação de perto e consultando sua equipe de segurança nacional”, diz o texto. A secretária de imprensa da Casa Branca acrescentou que Trump está “monitorando de perto a situação”, segundo o jornal The Washington Post.

Depois do ataque, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Otan, afirmou ter retirado todos os militares que atuavam em bases militares no Iraque. O governo da Alemanha, por meio de seu porta-voz, revelou que 115 soldados que estavam em bases-alvo dos mísseis iranianos sobreviveram aos ataques.

O Departamento de Defesa sustentou que tomará as medidas necessárias para proteger as forças americanas. “Estamos trabalhando na avaliação dos prejuízos iniciais”, afirmou o porta-voz do Pentágono, Jonathan Hoffman por meio de comunicado.